Повна непридатність — перелік хвороб, з якими не візьмуть на війну

Український захисник на передовій. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Воєнний стан та загальну мобілізацію продовжили ще на 90 днів до 13 травня 2024 року. У цей час відбувається призов військовозобов'язаних чоловіків, однак є низка обставин, згідно з якими їх звільняють від мобілізації, зокрема через хвороби.

Згідно зі ст. 23 Закону України № 3543-XII Про мобілізацію та Додатку 1 Положення про військово-лікарську експертизу в ЗСУ визначено перелік хвороб, які призводять до звільнення від призову, повідомляють Факти.

Які інфекції звільняють від мобілізації

Військовозобов'язані чоловіки, які мають проблеми зі здоров'ям, під час воєнного стану поділяються на обмежено придатних — їх можуть призвати за їхнім бажанням та лише за місцем проживання, а також непридатних — зняті з військового обліку. Для підтвердження категорії таким громадянам часом слід повторно проходити ВЛК раз шість місяців.

Повністю непридатними є особи з такими хворобами:

активний прогресуючий туберкульоз з розпадом легеневої тканини;

активний, прогресуючий туберкульоз інших органів (крім легенів);

тяжкі форми вірусних гепатитів зі значним порушенням функцій організму, які важко піддаються лікуванню;

ВІЛ з імунною декомпенсацією в ІV стадії.

Через інфекції, які передаються статевим шляхом (такі як сифіліс, гонорея, хламідіоз, трихомоніаз та інші), ВЛК може визнати тимчасово непридатним, однак після лікування потрібно пройти повторний огляд.

Які новоутворення свідчать про непридатність

злоякісні новоутворення з метастазами та неоперабельний стан;

онкологічні хвороби лімфоїдної тканини, крові та споріднених їм тканин зі значними змінами у складі крові (лімфогранульоматоз, мієлома, лейкози, мієлодиспластичний синдром тощо), що прогресують;

доброякісні пухлини будь-яких локалізацій зі значними порушеннями функцій організму.

Військовозобов'язані після операції або в період реабілітації після променевої чи хімієтерапії тимчасово непридатні. Після завершення курсу лікування та реабілітації їм призначається повторна ВЛК.

Хвороби крові, що звільняють від призову

Переважно з такими хворобами чоловіки є обмежено придатними, тимчасово непридатними вони визначаються після хірургічних втручань. Повністю непридатними є ті, в кого швидко прогресуючий і декомпенсований стан.

До хвороб крові та кровотворних органів відносять:

анемію;

порушення згортання крові;

пурпуру (ідіопатичну, тромбоцитопенічну);

геморагічні стани (підвищена кровоточивість);

агранулоцитоз;

хвороби селезінки;

порушення із залученням імунного механізму (усі види саркоїдозу, імунодефіцити).

Чоловік на прийомі у лікаря. Фото: freepik.com

Розлади психіки, з якими не візьмуть на передову

усі види деменції, органічний амнестичний синдром;

розлади психіки, особистості та поведінки внаслідок ураження головного мозку або соматичної хвороби;

синдром залежності з різкими, стійкими психічними розладами внаслідок вживання психоактивних речовин (алкоголю, наркотичних речовин, медикаментів);

ендогенні психози з часто повторюваними фазами (шизофренія, хронічні маячні розлади, епізодичні маніакальні розлади, афективні розлади настрою);

невротичні стани, пов’язані зі стресом (фобії, обсесивно-компульсивні, адаптаційні та соматоформні розлади, неврастенія, реакції на тяжкий стрес, депресія, психогенна глухота);

ангіотрофоневроз III-IV стадії;

різко виражені поведінкові синдроми, розлади особистості та емоцій (пов’язані з розладами споживання їжі, зі зловживанням речовинами, які не зумовлюють залежність);

розлади поведінки та емоцій у підлітковому віці (гіперкінетичні, соціальні, емоційні, неуточнені психічні);

розлади особистості та поведінки у зрілому віці (параноїдні, шизоїдні, дисоціальні, емоційно нестабільні, істеричні та інші);

розлади звичок та спонукань, статевої ідентифікації, сексуальні розлади;

специфічні розлади мовлення та мови, здібностей до навчання, рухової функції тощо;

глибока та тяжка розумова відсталість.

У легших випадках зі слабкими та короткочасними симптомами хвороби особа може бути мобілізована, оскільки визначається обмежено придатною.

З якими хворобами нервової системи не візьмуть до війська

запальні хвороби центральної нервової системи (менінгіт, енцефаліт, мієліт, енцефаломієліт, внутрішньочерепний та внутрішньохребтовий абсцес);

хвороби ЦНС, що прогресують (системні атрофії, дегенеративні хвороби, паралічі і паралітичні стани, хвороба Паркінсона, розсіяний склероз, дистонії (крім вегетосудинної), ДЦП, гідроцефалія, токсична енцефалопатія та інші);

епілепсія за наявності частих нападів або виражених психічних розладів;

хвороби периферичної нервової системи, пов’язані з ураженням нервів, порушенням іннервації та больовим синдромом (нейропатії, міастенії, міопатії, дорсалгія, радикулопатія, цервікалгія, ішіас, люмбаго та інші), що швидко прогресують;

розлади вегетативної нервової системи зі значними порушеннями функції (синдром Бредбері-Еглстона, сімейна дизавтономія Райлі-Дея, багатосистемна дегенерація, нейрогенна ортостатична гіпотензія — синдром Шая-Дрейджера), що прогресують.

Які хвороби ока та вуха визначають непридатність до служби

Серед захворювань зору, з якими не мобілізують, такі:

виражені анатомічні вади повік, орбіти, кон’юнктиви зі значними порушеннями зорових або рухових функцій на обох очах;

різко виражені хвороби усіх частин ока та його придаткового апарату на обох очах, з частими загостреннями або зниженням зорових функцій, що прогресує (рубці, помутніння, дегенеративні зміни, катаракта, хвороби зорового нерва тощо);

відшарування і розрив сітківки будь-якої етіології на обох очах;

глаукома у важкій стадії на обох очах;

стійкий параліч рухових м’язів очного яблука за наявності диплопії;

короткозорість або далекозорість будь-якого ока в одному з меридіанів понад 12,0 дптр або астигматизм будь-якого виду з різницею рефракції у двох головних меридіанах понад 6,0 дптр;

гострота зору одного ока нижче 0,1 або його сліпоту;

відсутність очного яблука при гостроті зору другого ока 0,3 і нижче або гостроту зору обох очей 0,2 і нижче.

До переліку хвороб вуха, що є підставою для звільнення зі служби, входять:

стійка повна глухота на обидва вуха або глухонімота;

двобічне тяжке і глибоке (3-4 ступеня) порушення слухової функції;

глухота на одне вухо та тяжка приглухуватість на друге;

двобічна тяжка приглухуватість, що прогресує;

приглухуватість з ураженням центральних відділів слухового аналізатора, вираженими вегетативними і екстраауральними проявами.

Чоловік на прийомі у лікаря. Фото: freepik.com

Які хвороби кровообігу входять до списку захворювань, що звільняють від призову

серцева недостатність II-Б-III стадії;

гіпертонічна хвороба III стадії з незворотними структурними ураженнями органів-мішеней;

цереброваскулярні хвороби зі значними порушеннями функцій (інфаркт, інсульт, стеноз, емболія, тромбоз, аневризми артерій, церебральний атеросклероз, гіпертензивна енцефалопатія, наслідки хірургічних втручань);

хвороби артерій зі значними порушеннями кровообігу та функцій (атеросклероз, стеноз, аневризма, розширення або розшарування головних артерій, емболія і тромбоз аорти);

хвороби периферичних судин зі значними порушеннями кровообігу та функцій (синдром Рейно, облітеруючий тромбангіїт);

набутий артеріовенозний свищ;

спадкова гемолітична телеангіектазія, непухлинний невус;

хвороби вен, лімфатичних судин та вузлів зі значними порушеннями кровообігу та функцій (флебіт, тромбофлебіт, тромбоз, емболія; варикозне розширення вен, лімфаденіт, наслідки хірургічних втручань).

З якими хворобами органів дихання не візьмуть до армії

стенози гортані;

парези і паралічі гортані зі значним порушенням функції голосоутворення та дихання;

тяжка форма спастичної дисфонії;

хронічні хвороби нижніх дихальних шляхів зі значними порушеннями функції зовнішнього дихання (бронхіт, емфізема, обструктивна хвороба легенів, бронхоектатична хвороба);

хвороби легенів, спричинені зовнішніми агентами, інтерстиціальні хвороби легень зі значними порушеннями функції зовнішнього дихання (пневмоконіози, хронічні пневмоніти, ідіопатичний фіброзуючий альвеоліт, легеневий альвеолярний протеїноз, гемосидероз та інші);

хронічні гнійні та некротичні хвороби, хвороби плеври, інші хвороби органів дихання зі значними порушеннями функції зовнішнього дихання (абсцес легені та середостіння, піоторакс тощо);

тяжка персистуюча бронхіальна астма.

Через які хвороби, пов'язані з травленням, не мобілізують

щелепно-лицьові аномалії (крім вроджених), зокрема аномалії прикусу зі значними порушеннями дихальної, нюхової, жувальної, ковтальної та мовної функцій;

хвороби стравоходу, шлунка, дванадцятипалої кишки та апендикса (езофагіт, гастрит, гастродуоденіт, гастроезофагеальна рефлюксна хвороба та інші);

неінфекційний ентерит та коліт (хвороба Крона, виразковий коліт);

інші хвороби кишківника та очеревини (непрохідність, паралітичний ілеус, інвагінація, дивертикулярна хвороба, синдром подразненого кишківника, запор, мегаколон, хвороби заднього проходу та прямої кишки, перитоніт, спайкова хвороба та інші);

виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки;

хвороби печінки (алкогольна хвороба печінки, токсичне ураження печінки, печінкова недостатність; хронічні гепатити, фіброз та цироз);

хвороби жовчного міхура, жовчовивідних шляхів та підшлункової залози (холецистит, холангіт, панкреатит та інші);

усі види гриж (пахова, стегнова, пупкова, черевної стінки, діафрагмальна та інші грижі черевної порожнини).

Чоловік на прийомі у лікаря. Фото: freepik.com

Хвороби шкіри, що звільняють від військової служби

дифузний нейродерміт (атопічний дерматит) з поширеною ліхеніфікацією шкірного покриву;

пухирчатка звичайна;

герпетиформний дерматит;

поширений безперервно рецидивуючий бляшковий псоріаз;

псоріатична еритродермія.

Через які хвороби кістково-м’язової системи та сполучної тканини не можна призватися до війська

інфекційні артропатії зі стійкими і значними змінами (гнійні артрити, реактивні артропатії, хвороба Рейтера);

запальні поліартропатії зі значним порушенням функцій (ревматоїдні артрит, васкуліт та бурсит, синдром Фелті, хвороба Стілла, кристалічні, псоріатичні та ентеропатичні артропатії, ювенільний артрит, подагра);

системні хвороби сполучної тканини зі значним порушенням функцій (поліартеріїт вузликовий та споріднені стани, некротизуючі васкулопатії, гранулематоз Вегенера, синдром Такаясу, системний червоний вовчак, дерматополіміозит, системний склероз, сухий синдром Шегрена, хвороба Бехчета, дифузний еозинофільний фасціїт тощо);

важка форма анкілозуючого спондилоартрита;

артрози та інші ураження суглобів зі значними порушеннями функцій;

хвороби та ураження м’язів, синовіальної оболонки та сухожилків зі значними порушеннями функцій;

остеопатії і хондропатії зі значними порушеннями функцій (остеопороз, остеомаляція, уповільнене зрощення перелому, стресові переломи, фіброзна дисплазія кісток, остеомієліт, остеонекроз, хвороба Педжета та інші);

набуті деформації та дефекти пальців та кінцівок зі значними порушеннями функцій;

фібробластичні порушення зі значними порушеннями функцій;

двостороння ампутація кінцівок на будь-якому рівні або одностороння ампутаційна кукса нижньої кінцівки вище рівня верхньої третини гомілки;

хвороби хребта зі значними порушеннями функцій (викривлення, остеохондроз, спондилоліз, спондилолістез, ураження міжхребцевих дисків та інші).

З якими хворобами сечової системи не призвуть на війну

ниркова недостатність IV-V стадії через гломерулярні та тубулоінтерстиціальні хвороби нирок (нефротичний синдром, хронічний інтерстиціальний нефрит, гострий пієліт, пієлонефрит, тубулоінтерстиціальний нефрит, хронічний первинний пієлонефрит, нефропатії);

хвороби нирки, сечоводу, сечового міхура та уретри зі значними порушеннями функцій (обструктивна уропатія, гідронефроз, піонефроз, сечокам’яна хвороба, кіста нирки, цистит, уретрит, стриктура уретри та інші);

хвороби чоловічих статевих органів зі значними порушеннями функцій (гіперплазія, аденома, та міома простати, запальні та інші хвороби чоловічих статевих органів);

запальні хвороби органів малого тазу у жінок зі значними порушеннями функцій (сальпінгіт, оофорит, запалення матки або шийки матки, хвороби бартолінової залози, інші запальні хвороби піхви і вульви);

незапальні хвороби жіночих статевих органів зі значними порушеннями функцій (ендометріоз, випадіння статевих органів, уретероцеле, грижа сечового міхура, свищі, незапальні хвороби яєчників, фаллопієвих труб та широкої зв’язки матки, кіста яєчника або жовтого тіла, гематосальпінкс, поліпи жіночих статевих органів, ерозія та дисплазія шийки матки тощо).

Які вади розвитку та хромосомні порушення перешкодять мобілізації

вроджені вади розвитку нервової системи;

вроджені вади розвитку ока, вуха, обличчя та шиї;

вроджені вади розвитку системи кровообігу;

вроджені вади розвитку органів дихання;

щілина губи та піднебіння та інші вроджені вади розвитку органів травлення;

целіакія;

вроджені вади розвитку статевих органів;

вроджені вади розвитку сечової системи;

вроджені вади розвитку та деформації кістково-м’язової системи;

інші вроджені вади розвитку;

хромосомні аномалії.

Лікар робить записи. Фото: freepik.com

Які травми, отруєння та наслідки дії зовнішніх причин звільняють від призову

будь-які травми (переломи, струси, здавлення, контузія, чужорідне тіло, крововилив, розрив, набряк, політравма);

термічні та хімічні опіки, відмороження, тепловий удар;

баротравма, кесонна хвороба, асфіксія;

ураження блискавкою, електричним струмом;

впливи іонізуючого випромінювання, компонентів ракетного палива, джерел електромагнітного поля, лазерного випромінювання;

токсична дія мікроорганізмів I-II груп патогенності;

отруєння лікарськими засобами або хімічними речовинами немедичного призначення (газами, димом, парами, пестицидами, продуктами харчування, токсинами внаслідок укусу тварин, плазунів, комах).

Нагадаємо, що часто на проходження ВЛК виділяється надто мало часу й військовозобов'язані не отримують повноцінний огляд усіх лікарів. Адвокат Роман Сімутін розповів, як правильно пройти огляд та які документи слід вимагати.

Також ми повідомляли, що трапляються ситуації, коли під час проходження ВЛК лікарі не помічають чи не беруть до уваги певні хвороби, які унеможливлюють службу у лавах Збройних сил. Що робити в такому випадку, розповів юрист Юрій Танасійчук.