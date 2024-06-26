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За тиждень було кодифіковано ще п'ятдесят нових зразків озброєння і техніки

26 червня 2024 21:17
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
За минулий тиждень було кодифіковано 50 ОВТ — Міноборони
САУ "Богдан". Фото: АрміяInform
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Міністерство оборони України повідомило, що за минулий тиждень було кодифіковано ще зразків озброєння та техніки. Тепер їх дозволено закуповувати за кошти державного бюджету.

Про це повідомила пресслужба Міноборони у середу, 26 червня.

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Кодування зразків зброї та військової техніки

"За даними Ситуаційного центру Міноборони України, за минулий тиждень кодифікацію пройшли 50 зразків озброєння та військової техніки", — йдеться в повідомлені.

Нагадаємо, що процедура отримання для ОВТ коду НАТО триває до 10 діб. Зразок озброєння, військової і спеціальної техніки, який пройшов кодифікацію, можна придбати коштом державного бюджету і використовувати у підрозділах Сил оборони України.

Раніше ми писали, в Міноборони заявили, що з 18 травня і до теперішнього часу понад 2 мільйони військовозобов’язаних оновили персональні дані за допомогою мобільного додатку "Резерв+". Половина тих, хто зареєструвався у системі, придатні до призову. 

Також ми повідомляли, що адміністрація Джо Байдена може зняти обмеження щодо присутності американських військових підрядників в Україні. Це може забезпечити українським силам змогу обслуговувати та ремонтувати поставлену США військову техніку.

війна
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зброя
Україна
військова техніка
війна в Україні

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