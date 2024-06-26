За минулий тиждень було кодифіковано 50 ОВТ — Міноборони

САУ "Богдан". Фото: АрміяInform

Міністерство оборони України повідомило, що за минулий тиждень було кодифіковано ще зразків озброєння та техніки. Тепер їх дозволено закуповувати за кошти державного бюджету.

Про це повідомила пресслужба Міноборони у середу, 26 червня.

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Кодування зразків зброї та військової техніки

"За даними Ситуаційного центру Міноборони України, за минулий тиждень кодифікацію пройшли 50 зразків озброєння та військової техніки", — йдеться в повідомлені.

Нагадаємо, що процедура отримання для ОВТ коду НАТО триває до 10 діб. Зразок озброєння, військової і спеціальної техніки, який пройшов кодифікацію, можна придбати коштом державного бюджету і використовувати у підрозділах Сил оборони України.

Раніше ми писали, в Міноборони заявили, що з 18 травня і до теперішнього часу понад 2 мільйони військовозобов’язаних оновили персональні дані за допомогою мобільного додатку "Резерв+". Половина тих, хто зареєструвався у системі, придатні до призову.

Також ми повідомляли, що адміністрація Джо Байдена може зняти обмеження щодо присутності американських військових підрядників в Україні. Це може забезпечити українським силам змогу обслуговувати та ремонтувати поставлену США військову техніку.