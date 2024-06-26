Оновлення "Резерв+" — в Міноборони анонсували появу нових функцій у додатку

Чоловік користується додатком "Резерв+". Фото: Новини.LIVE

Керівник IT-департаменту Міністерства оборони України Олег Берестовий анонсував покращення в додатку "Резерв+". За його словами, планують додати зворотний зв’язок з відомством, а також низку корисних функцій.

Про це Олег Берестовий розповів в інтерв'ю DOU, оприлюдненому в понеділок, 24 червня.

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Що корисного з'явиться в "Резерв+"

"Серед планів — зробити в застосунку зворотний зв’язок з Міністерством оборони. Тобто там будуть і опитування для військовозобов’язаних, і можливість давати запити Міноборони. Потім додамо можливість робити запити в інші реєстри. Умовно, людина зможе через застосунок подати запит на кшталт "хочу, щоб з ДРАЦС підтягнуло, що в мене троє дітей". Натискаєш кнопку — підтягує документ-витяг про трьох дітей. І людина може автоматично отримати відстрочку, якщо хоче. Це має бути зручно і військовозобов’язаному, і державі, тому що не треба буде витрачати час ТЦК", — розповів Берестовий.

Він уточнив, що опція зворотного зв'язку з Міноборони з'явиться в майбутніх оновленнях.

"Це дуже потрібна річ. Є величезний запит на те, щоб мати точку входу у спілкуванні з Міністерством оборони й іншими органами військового управління. Тому ми це втілимо в "Резерв+" протягом літа. В "Армії+" це з’явиться з самого початку релізу", — пояснив очільник IT-департаменту МОУ.

Берестовий додав, що невдовзі військовозобов'язані у "Резерв+" зможуть подавати онлайн-запит на ВЛК без візиту до ТЦК, а також до застосунку додадуть відеоуроки, тести, а потім і сертифікати.

Корисні функції "Резерв+"

Нагадаємо, що заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко заявила, що в "Резерв+" доступний електронний військово-обліковий документ та з'явився QR-код для зручної перевірки даних.

Водночас речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін повідомив, що станом на 11 червня майже півтора мільйона українців оновили дані у застосунку Резерв+.

Додамо, керівник Ситуаційного центру Міноборони Назар Жолобович заявив, що законодавчі акти регулюватимуть подальше оновлення застосунку "Армія+". Адже військові мають отримувати з чат-бота ту інформацію, на яку можна покластися.