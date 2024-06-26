Речник Міноборони розповів, скільки людей придатні до призову після оновлення даних

Чоловік тримає в руці телефон з додатком "Резерв+". Фото ілюстративне: Новини.LIVE

З 18 травня і до теперішнього часу понад 2 мільйони військовозобов’язаних оновили персональні дані за допомогою мобільного додатку "Резерв+". Половина тих, хто зареєструвався у системі, придатні до призову.

Про це у вівторок, 25 червня, в ефірі "Армія TV" заявив речник Міноборони України Дмитро Лазуткін.

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Мільйон і сто тисяч українців можуть бути мобілізовані

У Міністерстві оборони уточнили цифру: придатні до служби в армії один мільйон і 100 тисяч військовозобов’язаних.

"Це важлива інформація, тому що багато заброньованих, багато тих, хто має право на відстрочку. Тобто мільйон і сто тисяч можуть бути мобілізованими і, відповідно, стати до лав Сил оборони", — сказав Лазуткін.

За словами речника МОУ, українці активно завантажують мобільний застосунок — з 18 травня програмою скористалися близько 2,3 млн військовозобов’язанимих.

"Зрозуміло, що найближчими днями вони не зможуть допомогти тим військовослужбовцям, які боронять нашу країну, але в перспективі це дуже важливо, бо йдеться про поліпшення військового обліку. Країна має знати, на кого розраховувати під час захисту", — підкреслив військовий.

Нагадаємо, якщо військовозобов'язаний не оновить свої дані до 16 липня, ТЦК буде звертатися до поліції, аби там оголосили людину у розшук.

Також ми писали, що під час оновлення даних у "Резерв+" особа може отримати статус "у розшуку". У такому разі необхідно звернутися до ТЦК з документами.