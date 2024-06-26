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За неделю было кодифицировано еще пятьдесят новых образцов вооружения и техники

26 июня 2024 21:17
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
За прошедшую неделю было кодифицировано 50 ВВТ - Минобороны
САУ "Богдан". Фото: АрмияInform
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Министерство обороны Украины сообщило, что за прошедшую неделю были кодифицированы еще образцы вооружения и техники. Теперь их разрешено закупать на средства государственного бюджета.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в среду, 26 июня.

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Кодирование образцов оружия и военной техники

"По данным Ситуационного центра Минобороны Украины, за прошедшую неделю кодификацию прошли 50 образцов вооружения и военной техники", — говорится в сообщении.

Напомним, что процедура получения для ВВТ кода НАТО длится до 10 суток. Образец вооружения, военной и специальной техники, прошедший кодификацию, можно приобрести на средства государственного бюджета и использовать в подразделениях Сил обороны Украины.

Ранее мы писали, в Минобороны заявили, что с 18 мая и до настоящего времени более 2 миллионов военнообязанных обновили персональные данные с помощью мобильного приложения "Резерв+". Половина зарегистрировавшихся в системе пригодны к призыву.

Также мы сообщали, что администрация Джо Байдена может снять ограничения по поводу присутствия американских военных подрядчиков в Украине. Это может обеспечить украинским силам возможность обслуживать и ремонтировать поставленную военную технику США.

война
Минобороны
оружие
Украина
военная техника
война в Украине

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