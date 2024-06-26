За прошедшую неделю было кодифицировано 50 ВВТ - Минобороны

За неделю было кодифицировано еще пятьдесят новых образцов вооружения и техники
Министерство обороны Украины сообщило, что за прошедшую неделю были кодифицированы еще образцы вооружения и техники. Теперь их разрешено закупать на средства государственного бюджета.
Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в среду, 26 июня.
Кодирование образцов оружия и военной техники
"По данным Ситуационного центра Минобороны Украины, за прошедшую неделю кодификацию прошли 50 образцов вооружения и военной техники", — говорится в сообщении.
Напомним, что процедура получения для ВВТ кода НАТО длится до 10 суток. Образец вооружения, военной и специальной техники, прошедший кодификацию, можно приобрести на средства государственного бюджета и использовать в подразделениях Сил обороны Украины.
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