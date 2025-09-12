Відео
Головна Штаб За хороші гроші спалювати ворога — "Азову" потрібні вогнеметники

За хороші гроші спалювати ворога — "Азову" потрібні вогнеметники

Ua ru
Дата публікації: 12 вересня 2025 03:26
До Азова запрошують вогнеметників за хорошу зарплату знищувати окупантів РФ
Вогнеметник ЗСУ. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей, яким подобається "воювати з вогником". Йдеться про вакансію вогнеметника.

Відповідне оголошення розміщено на сайті пошуку роботи Work.ua.

Читайте також:
На фронті потрібні любителі палити ворога — є вакансія в "Азові" - фото 1
Вакансія вогнеметника в "Азові". Фото: Скриншот

Обов’язки вогнеметника в "Азові"

Від кандидата вимагатиметься забезпечення вогневої підтримки зі стрілецької зброї. Крім цього, прицільне ураження цілей (піхота, легка броня) за допомогою вогнемета (РПВ-16).

Вимоги до кандидата

  • готовність працювати в зоні активних бойових дій;
  • вік від 18 до 35 років;
  • придатність до військової служби за станом здоров’я і морально-психологічними якостями;
  • готовність постійно удосконалювати навички роботи зі зброєю.

Умови роботи

"Азов" пропонує кандидатам офіційну мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. Є можливість переведення чинних військовослужбовців. Можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій за що нараховуватиметься грошова надбавка в розмірі 3300 грн/день.

Які ще спеціалісти потрібні у бригаді "Азов"

Нагадаємо, "Азов" запрошує на роботу людей, які мають вищу медичну освіту й щонайменше два роки працювали за фахом. Йде про абдомінальних, торакальних та судинних хірургів.

Також у бригаді бракує водіїв медичного пункту. Обійняти таку посаду можуть люди, які впевнено керують технікою.

Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
