Главная Штаб За хорошие деньги сжигать врага — "Азову" нужны огнеметчики

За хорошие деньги сжигать врага — "Азову" нужны огнеметчики

Ua ru
Дата публикации 12 сентября 2025 03:26
В Азов приглашают огнеметчиков за хорошую зарплату уничтожать оккупантов РФ
Огнеметчик ВСУ. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения людей, которым нравится "воевать с огоньком". Речь идет о вакансии огнеметчика.

Соответствующее объявление размещено на сайте поиска работы Work.ua.

Читайте также:
На фронті потрібні любителі палити ворога — є вакансія в "Азові" - фото 1
Вакансия огнеметчика в "Азове". Фото: Скриншот

Обязанности огнеметчика в "Азове"

От кандидата потребуется обеспечение огневой поддержки из стрелкового оружия. Кроме этого, прицельное поражение целей (пехота, легкая броня) с помощью огнемета (РПВ-16).

Требования к кандидату

  • готовность работать в зоне активных боевых действий;
  • возраст от 18 до 35 лет;
  • пригодность к военной службе по состоянию здоровья и морально-психологическим качествам;
  • готовность постоянно совершенствовать навыки работы с оружием.

Условия работы

"Азов" предлагает кандидатам официальную мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. Есть возможность перевода действующих военнослужащих. Возможно выполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий за что будет начисляться денежная надбавка в размере 3300 грн/день.

Какие еще специалисты нужны в бригаде "Азов"

Напомним, "Азов" приглашает на работу людей, которые имеют высшее медицинское образование и не менее двух лет работали по специальности. Речь идет об абдоминальных, торакальных и сосудистых хирургах.

Также в бригаде не хватает водителей медицинского пункта. Занять такую должность могут люди, которые уверенно управляют техникой.

Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
