В бригаді Азов є потреба у водіях медпункту, відкрита вакансія

Для майстрів керма є робота — в "Азові" потрібні водії медпункту
Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей, які вправно та впевнено керують технікою. Йдеться про водіїв медичного пункту.
Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua.
Які обов'язки кандидата
- проведення медичних евакуацій особового складу гусеничною технікою;
- контроль технічного стану і дрібний ремонт гусеничної техніки.
Вимоги до кандидата
- наявність водійських прав категорії В та досвіду водіння щонайменше 1 рік;
- вміння швидко орієнтуватися в ситуації та приймати рішення;
- уміле водіння техніки в будь-яку пору року та час доби;
- готовність керувати ліво- і праворульною автомобільною технікою;
- пройдені курси офроаду та контраварійного водіння будуть перевагою;
- готовність пройти курси підготовки-бійців рятувальників разом з медичним екіпажем;
- готовність вчитися працювати з приладом нічного бачення та іншими технічними засобами.
Умови роботи
"Азов" пропонує офіційну мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. Є можливість переведення чинних військовослужбовців за згодою безпосереднього командира.
Грошове забезпечення від 27 000 до 127 000 гривень залежно від поставленого завдання і регіону роботи.
Які ще спеціалісти потрібні у бригаді "Азов"
Нагадаємо, в "Азові" бракує абдомінальних і торакальних хірургів. Обійняти цю посаду можуть люди, які мають щонайменше два роки досвіду роботи та вищу медичну освіту.
Також у бригаді потрібні водії-заправники. На роботу запрошують людей, які раніше працювали на заправках.
