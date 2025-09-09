Відео
Головна Штаб "Азов" у пошуках хірургів — яку пропонують зарплату

"Азов" у пошуках хірургів — яку пропонують зарплату

Ua ru
Дата публікації: 9 вересня 2025 03:26
Робота в Азов — яку зарплату пропонують хірургам
Хірурги. Фото ілюстративне: armyinform.com.ua

Бригада "Азов" запрошує на роботу фахівців на посаду абдомінальних, торакальних та судинних хірургів. Потенційним кандидатам потрібно мати вищу медичну освіту і щонайменше два роки досвіду роботи. За виконану роботу платитимуть від 27 до 127 тисяч гривень на місяць.

Відповідна вакансія опублікована у понеділок, 8 вересня, на сайті пошуку роботи Work.ua.

Читайте також:
"Азов" у пошуках хірургів — яку пропонують зарплату - фото 1
Вакансія хірурга у бригаді "Азов". Фото: скриншот з сайту вакансій

Робота в "Азові"

Згідно з інформацією у вакансії, до обов'язків хірургів буде входити:

  • надання невідкладної медичної допомоги на стабілізаційному пункті бригади;
  • організація роботи "resuscitation team" в рамках стабілізаційного пункту;
  • періодичне асистування в проведенні навчань медиків підрозділів;

Підійде кандидат на посаду, який має:

  • вищу медичну освіту;
  • досвід роботи за спеціальністю;
  • досвід роботи з ургентними пацієнтами;
  • вміння виконувати абдомінальні та торакальні операції в ургентному порядку;
  • контролювати зовнішні кровотечі, дебридмент та робити хірургічну обробку ран, фасціотомія;
  • готовність працювати за міжнародними стандартами надання невідкладної медичної допомоги;
  • дотримування принципів доказової медицини;
  • готовність вносити активний вклад в розвиток медичної служби бригади;
  • прагнення наблизити якісну медичну допомогу до пораненого;
  • готовність брати участь в медичному плануванні;
  • готовність регулярно проходити навчання та підвищувати кваліфікацію.

Натомість бійці "Азову" пропонують такі умови роботи:

  • офіційна мобілізація до кінця воєнного стану або служба за контрактом;
  • можливість переведення чинних військовослужбовців;
  • грошове забезпечення від 27 000 до 127 000 гривень залежно від поставленого завдання і регіону роботи;
  • профільне навчання в моменти знаходження поза зоною бойових дій.

Нагадаємо, що крім цієї вакансії, "Азов" шукає медиків евакуаційного відділення. Кандидатам потрібно мати досвід роботу, а освіта буде перевагою.

Також бригаді потрібні люди, які вміють вести медичну документацію. Мова йде про медичних кураторів.

Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
