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З поля на передову — в "Азов" розповіли, кого потребують у свої ряди

26 березня 2024 03:23
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
З поля на передову — в "Азов" розповіли, кого потребують у свої ряди
Бійці з полку "Азов". Фото: facebook.com/azov.media4308
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

У бригаду спецпризначення "Азов" потрібен інженер з ремонту дронів. До обов'язків працівника входить ремонт агродронів DJI, дронів DJI, Autel, FPV, а також деталей та комплектуючих до них.

Відповідна вакансія з'явилася на сайті з пошуку роботи Work.ua у четвер, 21 березня.

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Скриншот вакансії Інженер з ремонту дронів в полку "Азов" на сайті Work.ua
Скриншот вакансії Інженер з ремонту дронів в полку "Азов" на сайті Work.ua

Інженер з ремонту дронів в "Азов"

Серед вимог до фахівця з ремонту дронів вказано такі:

  • вміння користуватись вимірювальними приладами;
  • середня або вища технічна освіта;
  • знання мікроелектроніки і схемотехніки;
  • вміння паяти DIP, BGA, SMD компоненти;
  • вміння паяти під мікроскопом;
  • досвід роботи на подібній посаді 1 рік буде перевагою;
  • бажано вміння літати на мультикоптерах.

Крім того, працівник повинен бути акуратним, мати технічний склад розуму, а також бажання до навчання і саморозвитку.

Військовий запускає дрон в небо
Військовий запускає дрон в небо. Фото: facebook.com/azov.media4308

Своєю чергою "Азов" пропонує працівника такі умови роботи:

  • офіційну мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом;
  • можливість переведення чинних військових;
  • оплату праці 25 000 — 125 000 грн;
  • можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій, у разі чого нараховуватиметься грошова надбавка в розмірі 3300 грн/день.

Які ще спеціалісти потрібні в "Азов"

Нагадаємо, що азовці шукають водіїв-механіків танка. Крім досвіду роботи в відповідній галузі, потрібна також низка особистих характеристик, зокрема фізична та психологічна витривалість, готовність до довгого перебування у закритому просторі, уважність, обережність та інші.

Також ми писали, що полк шукає внутрішніх аудиторів. Потрібні вища освіта у сфері аудиту, економіки, бухгалтерського обліку та відповідний досвід роботи від одного року.

ЗСУ
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військові
полк "Азов"
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