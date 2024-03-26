З поля на передову — в "Азов" розповіли, кого потребують у свої ряди

Бійці з полку "Азов". Фото: facebook.com/azov.media4308

У бригаду спецпризначення "Азов" потрібен інженер з ремонту дронів. До обов'язків працівника входить ремонт агродронів DJI, дронів DJI, Autel, FPV, а також деталей та комплектуючих до них.

Відповідна вакансія з'явилася на сайті з пошуку роботи Work.ua у четвер, 21 березня.

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Скриншот вакансії Інженер з ремонту дронів в полку "Азов" на сайті Work.ua

Інженер з ремонту дронів в "Азов"

Серед вимог до фахівця з ремонту дронів вказано такі:

вміння користуватись вимірювальними приладами;

середня або вища технічна освіта;

знання мікроелектроніки і схемотехніки;

вміння паяти DIP, BGA, SMD компоненти;

вміння паяти під мікроскопом;

досвід роботи на подібній посаді 1 рік буде перевагою;

бажано вміння літати на мультикоптерах.

Крім того, працівник повинен бути акуратним, мати технічний склад розуму, а також бажання до навчання і саморозвитку.

Військовий запускає дрон в небо. Фото: facebook.com/azov.media4308

Своєю чергою "Азов" пропонує працівника такі умови роботи:

офіційну мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом;

можливість переведення чинних військових;

оплату праці 25 000 — 125 000 грн;

можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій, у разі чого нараховуватиметься грошова надбавка в розмірі 3300 грн/день.

Які ще спеціалісти потрібні в "Азов"

Нагадаємо, що азовці шукають водіїв-механіків танка. Крім досвіду роботи в відповідній галузі, потрібна також низка особистих характеристик, зокрема фізична та психологічна витривалість, готовність до довгого перебування у закритому просторі, уважність, обережність та інші.

Також ми писали, що полк шукає внутрішніх аудиторів. Потрібні вища освіта у сфері аудиту, економіки, бухгалтерського обліку та відповідний досвід роботи від одного року.