З поля на передову — в "Азов" розповіли, кого потребують у свої ряди
У бригаду спецпризначення "Азов" потрібен інженер з ремонту дронів. До обов'язків працівника входить ремонт агродронів DJI, дронів DJI, Autel, FPV, а також деталей та комплектуючих до них.
Відповідна вакансія з'явилася на сайті з пошуку роботи Work.ua у четвер, 21 березня.
Інженер з ремонту дронів в "Азов"
Серед вимог до фахівця з ремонту дронів вказано такі:
- вміння користуватись вимірювальними приладами;
- середня або вища технічна освіта;
- знання мікроелектроніки і схемотехніки;
- вміння паяти DIP, BGA, SMD компоненти;
- вміння паяти під мікроскопом;
- досвід роботи на подібній посаді 1 рік буде перевагою;
- бажано вміння літати на мультикоптерах.
Крім того, працівник повинен бути акуратним, мати технічний склад розуму, а також бажання до навчання і саморозвитку.
Своєю чергою "Азов" пропонує працівника такі умови роботи:
- офіційну мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом;
- можливість переведення чинних військових;
- оплату праці 25 000 — 125 000 грн;
- можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій, у разі чого нараховуватиметься грошова надбавка в розмірі 3300 грн/день.
Які ще спеціалісти потрібні в "Азов"
Нагадаємо, що азовці шукають водіїв-механіків танка. Крім досвіду роботи в відповідній галузі, потрібна також низка особистих характеристик, зокрема фізична та психологічна витривалість, готовність до довгого перебування у закритому просторі, уважність, обережність та інші.
Також ми писали, що полк шукає внутрішніх аудиторів. Потрібні вища освіта у сфері аудиту, економіки, бухгалтерського обліку та відповідний досвід роботи від одного року.
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