С поля на передовую — в "Азов" рассказали, кого нуждаются в свои ряды
В бригаду спецназначения "Азов" нужен инженер по ремонту дронов. В обязанности работника входит ремонт агродронов DJI, дронов DJI, Autel, FPV, а также деталей и комплектующих к ним.
Соответствующая вакансия появилась на сайте по поиску работы Work.ua в четверг, 21 марта.
Инженер по ремонту дронов в "Азов"
Среди требований к специалисту по ремонту дронов указаны следующие:
- умение пользоваться измерительными приборами;
- среднее или высшее техническое образование;
- знание микроэлектроники и схемотехники;
- умение паять DIP, BGA, SMD компоненты;
- умение паять под микроскопом;
- опыт работы в подобной должности 1 год будет преимуществом;
- желательно умение летать на мультикоптерах.
Кроме того, работник должен быть аккуратным, иметь технический склад ума, а также желание к обучению и саморазвитию.
В свою очередь "Азов" предлагает работнику следующие условия работы:
- официальную мобилизацию к концу военного положения или службу по контракту;
- возможность перевода действующих военных;
- оплату труда 25 000 — 125 000 грн;
- возможно исполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий, в случае чего будет начисляться денежная надбавка в размере 3300 грн/день.
Какие еще специалисты нужны в "Азове"
Напомним, что азовцы ищут водителей-механиков танка. Кроме опыта работы в соответствующей отрасли, нужен ряд личных характеристик, в частности физическая и психологическая выносливость, готовность к долгому пребыванию в закрытом пространстве, внимательность, осторожность и другие.
Также мы писали, что полк ищет внутренних аудиторов. Требуются высшее образование в сфере аудита, экономики, бухгалтерского учета и опыт работы от одного года.
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