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С поля на передовую — в "Азов" рассказали, кого нуждаются в свои ряды

26 марта 2024 03:23
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
С поля на передовую — в "Азов" рассказали, кого нуждаются в свои ряды
Бойцы из полка "Азов". Фото: facebook.com/azov.media4308
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В бригаду спецназначения "Азов" нужен инженер по ремонту дронов. В обязанности работника входит ремонт агродронов DJI, дронов DJI, Autel, FPV, а также деталей и комплектующих к ним.

Соответствующая вакансия появилась на сайте по поиску работы Work.ua в четверг, 21 марта.

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Скриншот вакансии Инженер по ремонту дронов в полку "Азов" на сайте Work.ua
Скриншот вакансии Инженер по ремонту дронов в полку "Азов" на сайте Work.ua

Инженер по ремонту дронов в "Азов"

Среди требований к специалисту по ремонту дронов указаны следующие:

  • умение пользоваться измерительными приборами;
  • среднее или высшее техническое образование;
  • знание микроэлектроники и схемотехники;
  • умение паять DIP, BGA, SMD компоненты;
  • умение паять под микроскопом;
  • опыт работы в подобной должности 1 год будет преимуществом;
  • желательно умение летать на мультикоптерах.

Кроме того, работник должен быть аккуратным, иметь технический склад ума, а также желание к обучению и саморазвитию.

Военный запускает дрон в небо
Военный запускает дрон в небо. Фото: facebook.com/azov.media4308

В свою очередь "Азов" предлагает работнику следующие условия работы:

  • официальную мобилизацию к концу военного положения или службу по контракту;
  • возможность перевода действующих военных;
  • оплату труда 25 000 — 125 000 грн;
  • возможно исполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий, в случае чего будет начисляться денежная надбавка в размере 3300 грн/день.

Какие еще специалисты нужны в "Азове"

Напомним, что азовцы ищут водителей-механиков танка. Кроме опыта работы в соответствующей отрасли, нужен ряд личных характеристик, в частности физическая и психологическая выносливость, готовность к долгому пребыванию в закрытом пространстве, внимательность, осторожность и другие.

Также мы писали, что полк ищет внутренних аудиторов. Требуются высшее образование в сфере аудита, экономики, бухгалтерского учета и опыт работы от одного года.

ВСУ
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военные
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