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Військові якої спеціальності мають попит на війні — рекрутинг в "Азов"

25 березня 2024 03:23
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Військові якої спеціальності мають попит на війні — рекрутинг в "Азов"
Бійці з полку "Азов". Фото: facebook.com/azov.media4308
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Легендарний "Азов" потребує як цивільних, так і військових спеціалістів. Так, на війні потрібні водії-механіки танка. З особистих характеристик кандидату потрібні фізична та психологічна витривалість, готовність до довгого перебування у закритому просторі, а також уважність, обережність, швидка реакція на зміни обставин та стресостійкість.

Відповідна вакансія з'явилася на сайті пошуку роботи Work.ua у четвер, 21 березня.

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Скриншот вакансії Водій-механік танка, танкіст в полку "Азов" на сайті Work.ua
Скриншот вакансії Водій-механік танка, танкіст в полку "Азов" на сайті Work.ua 

Танкісти в "Азові"

Танкісти в полку "Азов" мають виконувати такі обов'язки:

  • технічне обслуговування танка, проведення планово-попереджувальних оглядів машини та, за потреби, її ремонту;
  • безпечне доставлення екіпажу на позицію під час бойового завдання та вивезення його після виконання завдання;
  • запам‘ятовування та орієнтування відповідно до маршруту, слідкування за тим, щоб не потрапити на міну чи засідку.
Військові з "Азову" їдуть на танку через ліс
Військові з "Азову" їдуть на танку через ліс. Фото: facebook.com/azov.media4308

Серед вимог до майбутнього працівника вказано такі:

  • досвід керування гусеничною технікою (трактором, комбайном) та ійськової служби;
  • мотивація нищити ворога;
  • готовність працювати в зоні активних бойових дій.

Натомість "Азов" пропонує офіційну мобілізацію до закінчення воєнного стану або службу за контрактом, можливість переведення чинних військових, оплата від 25 до 125 тис. грн, а також ймовірність виконання обов’язків в зоні бойових дій, у разі чого нараховуватиметься грошова надбавка в розмірі 3300 грн/день.

Які ще спеціалісти потрібні "Азову"

Нагадаємо, що полк шукає внутрішніх аудиторів. Потрібні вища освіта у сфері аудиту, економіки, бухгалтерського обліку та відповідний досвід роботи від одного року.

Також ми писали, що азовці шукають пожежника-водія. Обов’язково потрібен досвід роботи на пожежній службі та безпосередньої участі в ліквідації пожеж.

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