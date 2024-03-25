Військові якої спеціальності мають попит на війні — рекрутинг в "Азов"
Легендарний "Азов" потребує як цивільних, так і військових спеціалістів. Так, на війні потрібні водії-механіки танка. З особистих характеристик кандидату потрібні фізична та психологічна витривалість, готовність до довгого перебування у закритому просторі, а також уважність, обережність, швидка реакція на зміни обставин та стресостійкість.
Відповідна вакансія з'явилася на сайті пошуку роботи Work.ua у четвер, 21 березня.
Танкісти в "Азові"
Танкісти в полку "Азов" мають виконувати такі обов'язки:
- технічне обслуговування танка, проведення планово-попереджувальних оглядів машини та, за потреби, її ремонту;
- безпечне доставлення екіпажу на позицію під час бойового завдання та вивезення його після виконання завдання;
- запам‘ятовування та орієнтування відповідно до маршруту, слідкування за тим, щоб не потрапити на міну чи засідку.
Серед вимог до майбутнього працівника вказано такі:
- досвід керування гусеничною технікою (трактором, комбайном) та ійськової служби;
- мотивація нищити ворога;
- готовність працювати в зоні активних бойових дій.
Натомість "Азов" пропонує офіційну мобілізацію до закінчення воєнного стану або службу за контрактом, можливість переведення чинних військових, оплата від 25 до 125 тис. грн, а також ймовірність виконання обов’язків в зоні бойових дій, у разі чого нараховуватиметься грошова надбавка в розмірі 3300 грн/день.
Які ще спеціалісти потрібні "Азову"
Нагадаємо, що полк шукає внутрішніх аудиторів. Потрібні вища освіта у сфері аудиту, економіки, бухгалтерського обліку та відповідний досвід роботи від одного року.
Також ми писали, що азовці шукають пожежника-водія. Обов’язково потрібен досвід роботи на пожежній службі та безпосередньої участі в ліквідації пожеж.
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