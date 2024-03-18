Яка цивільна професія популярна в "Азов"

Бійці з полку "Азов". Фото: azov.org.ua

Легендарна бригада спецпризначення "Азов" шукає внутрішніх аудиторів. Потрібні вища освіта у сфері аудиту, економіки, бухгалтерського обліку та відповідний досвід роботи від одного року.

Відповідна вакансія з'явилася на сайті з пошуку роботи Work.ua у четвер, 14 березня.

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Які обов'язки та вимоги до кандидата

Серед обов'язків внутрішнього аудитора "Азов" зазначив такі:

проведення аудиторських перевірок діяльності бригади та відокремлених підрозділів;

збір та обробка інформації щодо перевірок фінансово-господарської діяльності бригади та відокремлених підрозділів;

проведення порівняльного аналізу між фактичними та плановими показниками, виявлення та інтерпретація причин відхилень, отримання пояснень та коментарів від посадових осіб;

підготовка та надання звітів за результатами проведених перевірок;

надання пропозицій з планами управлінських заходів з усунення негативних явищ та виявлених порушень з метою підвищення ефективної діяльності бригади та відокремлених підрозділів.

Вакансія Внутрішній аудитор в полку "Азов" на сайті Work.ua. Фото: скриншот

Крім того, кандидат на посаду, крім вищої освіти та досвіду роботи, повинен:

знати аудиторські процедури, техніки аудиторського планування та методику реалізації перевірки;

розуміти бухгалтерський та податковий облік, основи трудового законодавства, економіки і організації виробництва, праці і управління;

проводити документальні ревізії та перевірки з питань правильного ведення бухгалтерського обліку майна, зобов’язань та господарських операцій;

вміти оформлювати матеріали аудиту за результатами виконання аудиторського завдання.

Які умови роботи для працівника

Натомість "Азов" пропонує офіційну мобілізацію до закінчення воєнного стану чи службу за контрактом, зарплату від 25 до 125 тис. грн, можливість переведення чинних військових, а також грошову надбавку в розмірі 3300 грн/день у разі виконання обов'язків в зоні проведення бойових дій.

Нагадаємо, що азовці шукають пожежника-водія. Обов’язково потрібен досвід роботи на пожежній службі та безпосередньої участі в ліквідації пожеж.

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