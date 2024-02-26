Їхали підписувати контракт, а отримали повістки — як ТЦК мобілізують футболістів

Чоловік у військовій формі спілкується з водієм. Фото: УНІАН

Власник футбольного клубу "Кудрівка" Роман Солодаренко розповів, що двом його гравцям вручили повістки до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Це відбулось, коли футболісти їхали на підписання контракту.

Про це Роман Солодаренко повідомив в коментарі Tribuna.com.

Футболістам вручили повістки

Власник ФК зазначив, що мобілізація — наразі одна з головних проблем, оскільки футболісти весь час в роз'їздах, через що вони отримують повістки. А ця проблема не розв'язується.

"У мене два футболісти їхали підписувати контракт — отримали повістки. Футболісти величезну надію покладають на президентів клубів, що вони їх якось захищатимуть. Але як це робити — поки не розуміємо і не знаємо. Якщо під час чемпіонату, наприклад, 2-3 основних гравців заберуть, то як тоді команді грати", — розповів Солодаренко.

Користувачі мережі теж відреагували на цю подію. Одні в жартівливій формі радили брати в команду юнаків та багатодітних батьків, інші порівнювали мобілізацію футболістів із гладіаторами, які "суспільною важливістю" прикрилися", натомість "глядачів з Колізею забирають".

Що відомо про футбольний клуб "Кудрівка"

Футбольний клуб "Кудрівка" родом з однойменного села Корюківського району Чернігівської області. Він виник 1982 року.

21 червня 2023 року клуб отримав статус професійного та в сезоні 2023/24 виступає у другій лізі чемпіонату України. Домашні матчі команда проводить на стадіоні "Кудрівка-Арена".

Клуб брав участь у чемпіонатах України серед аматорів у сезонах 2020/21 та 2021/22, а також в обласних змаганнях.

Хто може відмовитися від повістки

Нагадаємо, що за законом можна в окремих випадках відмовитися від повістки. Юрист Ілля Шипко розповів, хто та за яких обставин може це зробити.

Також ми писали, що в Верховній Раді нещодавно почали говорити про проведення додаткової мобілізації серед військовозобов'язаних.