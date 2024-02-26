Ехали подписывать контракт, а получили повестки — как ТЦК мобилизуют футболистов
Владелец футбольного клуба "Кудровка" Роман Солодаренко рассказал, что двум его игрокам вручили повестки в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Это произошло, когда футболисты ехали на подписание контракта.
Об этом Роман Солодаренко сообщил в комментарии Tribuna.com.
Футболистам вручили повестки
Владелец ФК отметил, что мобилизация — одна из главных проблем, поскольку футболисты все время в разъездах, из-за чего они получают повестки. А эта проблема не решается.
"У меня два футболиста ехали подписывать контракт — получили повестки. Футболисты огромную надежду возлагают на президентов клубов, что они будут их как-то защищать. Но как это делать — пока не понимаем и не знаем. Если во время чемпионата, например, 2-3 основных игрока заберут, так как тогда команде играть", — рассказал Солодаренко.
Пользователи сети тоже отреагировали на это событие. Одни в шутливой форме советовали брать в команду юношей и многодетных родителей, другие сравнивали мобилизацию футболистов с гладиаторами, которые "общественной важностью" прикрылись", а "зрителей с Колизея забирают".
Что известно о футбольном клубе "Кудровка"
Футбольный клуб "Кудровка" родом из одноименного села Корюковского района Черниговской области. Он возник в 1982 году.
21 июня 2023 клуб получил статус профессионального и в сезоне 2023/24 выступает во второй лиге чемпионата Украины. Домашние матчи команда проводит на стадионе "Кудровка-Арена".
Клуб принимал участие в чемпионатах Украины среди аматоров в сезонах 2020/21 и 2021/22, а также в областных соревнованиях.
Кто может отказаться от повестки
Напомним, что по закону можно в редких случаях отказаться от повестки. Юрист Илья Шипко рассказал, кто и при каких обстоятельствах может это сделать.
Также мы писали, что в Верховной Раде недавно начали говорить о проведении дополнительной мобилизации среди военнообязанных.
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