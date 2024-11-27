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Воин "на бумаге" — адвокат ответил, как выкрыть фейкового солдата

27 ноября 2024 20:10
Евгения Брюховецкая - редактор
Адвокат назвал способ разоблачить человека в ВСУ, который не служит
Военный. Фото: Генштаб
Евгения Брюховецкая - редактор

В украинской армии есть мужчины, которые ни разу не были на военной службе. По словам адвоката Ростислава Кравца, можно легко вычислить человека, который находится дома.

Об этом он рассказал в интервью изданию Фокус.

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Кравец отметил, что можно достаточно быстро разоблачить человека, который условно в рядах Сил обороны, но находится дома. По его словам, участковые знают, кто в их округе военнообязанный, где работает и чем занимается.

"Если якобы человек находится в ВСУ, но он дома, то, конечно, очень быстро можно все вычислить и привлечь к ответственности, было бы желание с этим бороться", — сказал он.

Адвокат отметил, что в настоящее время в Украине не существует физической возможности бороться с этой проблемой из-за отсутствия военной юстиции.

Ранее нардеп Марьяна Безуглая, военные эксперты Олег Жданов и Дмитрий Снегирев объяснили, как можно решить этот вопрос.

Также мы писали, что в Раде зарегистрирован законопроект, который предусматривает снижение предельного мобилизационного возраста с 60 до 55 лет.

ВСУ армия военные солдаты Силы обороны Украины

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