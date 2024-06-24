Водії в Україні можуть отримати штраф, якщо не оновили дані в ТЦК до 20 червня

Перевірка документів. Ілюстративне фото: УНІАН

В Україні штрафуватимуть громадян, які до 20 червня не оновили дані в ТЦК та СП. Йдеться про водіїв транспортних засобів, які кожні пів року зобов'язані це робити.

Про це у постанові Кабміну №1921.

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У разі, якщо водій не оновив дані до 20 червня, передбачений штраф 20 тис. гривень.

Згідно з постановою уряду, власники транспортних засобів і спецтехніки повинні двічі на рік оновлювати про них дані в ТЦК: до 20 червня та до 20 грудня.

За порушення відповідних правил українцям загрожує штраф у розмірі від 34 до 59,5 тис. гривень.

Нагадаємо, згідно з новим законом про мобілізацію військовозобов'язані можуть оновити свої облікові дані через ЦНАП.

Також ми писали, що у разі відмови громадянина пред'явити військово-облікові документи працівникам ТЦК на вулиці та назвати своє ПІБ — його можуть примусово доставити до відділку поліції.