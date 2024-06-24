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Водіям, які не оновили дані в ТЦК, загрожує штраф 20 тис. грн

24 червня 2024 14:51
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Водії в Україні можуть отримати штраф, якщо не оновили дані в ТЦК до 20 червня
Перевірка документів. Ілюстративне фото: УНІАН
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

В Україні штрафуватимуть громадян, які до 20 червня не оновили дані в ТЦК та СП. Йдеться про водіїв транспортних засобів, які кожні пів року зобов'язані це робити.

Про це у постанові Кабміну №1921.

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У разі, якщо водій не оновив дані до 20 червня, передбачений штраф 20 тис. гривень. 

Згідно з постановою уряду, власники транспортних засобів і спецтехніки повинні двічі на рік оновлювати про них дані в ТЦК: до 20 червня та до 20 грудня. 

За порушення відповідних правил українцям загрожує штраф у розмірі від 34 до 59,5 тис. гривень.

Нагадаємо, згідно з новим законом про мобілізацію військовозобов'язані можуть оновити свої облікові дані через ЦНАП. 

Також ми писали, що у разі відмови громадянина пред'явити військово-облікові документи працівникам ТЦК на вулиці та назвати своє ПІБ — його можуть примусово доставити до відділку поліції.

військовий призов
військовий облік
мобілізація
автомобіль
водії
ТЦК та СП

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