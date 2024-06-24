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Військовозобов'язані можуть оновити дані через ЦНАП — що для цього необхідно

24 червня 2024 09:24
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Любомир Кучер
Редактор
Що треба взяти з собою до ЦНАПу для оновлення даних
Оновлення даних через ЦНАП. Фото: РБК-Україна
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

В Україні 18 травня набув чинності новий закон про мобілізацію. Згідно з ним військовозобов'язані можуть оновити свої облікові дані через ЦНАП. 

Новини.LIVE розповіли, як це працює.

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Оновлення даних через ЦНАП

Для актуалізації даних про військовозобов'язаного йому необхідно оновити номер телефону, фактичне місце проживання та адресу електронної пошти (не обов’язково).

Для того, аби зробити це через ЦНАП, громадянин має надати актуальні дані про себе та підтвердити їх. Для цього треба взяти з собою:

  • паспорт громадянина України;
  • реєстраційний номер облікової картки платника податків;
  • мобільний телефон.

Далі адміністратор вносить дані в електронну систему, які автоматично підтягуються в реєстр "Оберіг". Тоді заявник отримує витяг із печаткою та підписом адміністратора ЦНАПу про актуалізацію даних.

У Мінцифри зазначили, що оновити дані через ЦНАП можна у тому випадку, навіть якщо у військовозобов’язаного немає військового квитка, він багато років не був у військкоматі або з певних причин не оновлював дані в ТЦК.

Мапа центрів надання адміністративних послуг є за посиланням.

Нагадаємо, у разі відмови громадянина пред'явити військово-облікові документи працівникам ТЦК на вулиці та назвати своє ПІБ — його можуть примусово доставити до відділку поліції.

Також у Міноборони пояснили принцип роботи QR-код у застосунку "Резерв+".

військовий призов
військовий облік
ЦНАП
мобілізація
ТЦК та СП
чоловіки

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