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Водителям, которые не обновили данные в ТЦК, грозит штраф 20 тыс. грн

24 июня 2024 14:51
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Водители в Украине могут получить штраф, если не обновили данные в ТЦК до 20 июня
Проверка документов. Иллюстративное фото: УНИАН
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

В Украине будут штрафовать граждан, до 20 июня не обновивших данные в ТЦК и СП. Речь идет о водителях транспортных средств, которые каждые полгода обязаны это делать.

Об этом в постановлении Кабмина №1921.

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В случае, если водитель не обновил данные до 20 июня, предусмотрен штраф 20 тыс. гривен.

Согласно постановлению правительства, владельцы транспортных средств и спецтехники должны дважды в год обновлять данные в ТЦК: до 20 июня и до 20 декабря.

За нарушение соответствующих правил украинцам грозит штраф от 34 до 59,5 тыс. гривен.

Напомним, согласно новому закону о мобилизации военнообязанные могут обновить свои учетные данные через ЦНАП.

Также мы писали, что в случае отказа гражданина предъявить военно-учетные документы работникам ТЦК на улице и назвать ФИО — его могут принудительно доставить в отделение полиции.

военный призыв
военный учет
мобилизация
автомобиль
водители
ТЦК и СП

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