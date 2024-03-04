Выезд за границу без военного билета – адвокат рассказал, насколько это реально

Проверка документов у мужчины на границе. Фото: УНИАН

Во время военного положения в Украине все же есть определенная категория мужчин, которые могут уехать за границу. Однако для этого им нужны соответствующие документы в зависимости от ситуации, военный билет для этого не всегда нужен.

Об этом рассказал адвокат Роман Сацик в комментарии Фактам ICTV.

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"Согласно законодательству, существует перечень необходимых документов при пересечении границы, но кроме определенного пакета документов для каждой категории лиц, при выезде из Украины нужно иметь справки из ТЦК (это может быть выписка из протокола ТЦК о принятом решении по отсрочке) и военно-учетные документы с записью об отсрочке", — рассказал Сацик.

Он добавил, что для этого нужен военный билет, однако если у человека его все-таки нет, но есть основания для выезда за границу, он может выехать.

Какая категория мужчин может уехать за границу

Среди тех, кто может выехать за границу, адвокат выделил несколько категорий мужчин призывного возраста:

мужчины, самостоятельно воспитывающие детей,

мужчины, которых сняли с учета по состоянию здоровья,

мужчины с инвалидностью — I, II, III группы,

мужчины, имеющие примечание "временно непригодный",

военные, отправляющиеся на лечение, реабилитацию или обучение за границей,

мужчины, сопровождающие людей с инвалидностью I или II группы, или больного родственника,

выезд на постоянное место жительства,

мужчины, имеющие трех или более детей до 18 лет,

волонтеры,

водители,

спортсмены и тренеры,

работники культуры,

моряки и работники железной дороги.

Напомним, недавно заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин подчеркнул, что сейчас Украине нужна всеобщая мобилизация всех ресурсов. По его словам, западные партнеры могут остановить поставки помощи и в результате, государство сможет рассчитывать только на себя.

Также глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич заявил, что Украине нужна справедливая мобилизация. Он подчеркнул, что вопрос военного призыва, прежде всего, касается ротации защитников.