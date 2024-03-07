Мобілізація в Україні — як правильно оскаржити висновок ВЛК

Військовий на прийомі у лікаря. Фото: АрміяInform

Військовослужбовці ЗСУ, які під час несення служби отримали травми, поранення, каліцтва або контузії мають обов'язково пройти військово-лікарську комісію для встановлення придатності до військової служби. Саме ВЛК визначає стан бійця та його спроможність або неспроможність надалі виконувати обов'язки. Проте, трапляються випадки, коли рішення медкомісії не влаштовує.

Міністерство оборони України на офіційному сайті опублікувало покрокову інструкцію для військовослужбовців, які не погоджується з висновками військово-лікарської комісії.

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Так, якщо у постанові ВЛК ступінь тяжкості поранення, на думку військового, зазначено неправильно, то це можна оскаржити. При цьому алгоритм дій достатньо простий.

При оскарженні висновку комісії послідовність дій для військовослужбовця виглядає так:

Написання звернення до командира частини щодо розгляду питання про зміну ступеня тяжкості травми. Командир скеровує бійця на лікарсько-консультативну комісію (ЛКК). ЛКК ухвалює нове рішення.

У Міноборони також зазначили, якщо захисник втратив працездатність на понад 60 днів, то будь-яка травма вважається тяжкою.

Також у відомстві наголосили, що встановлення ступеня тяжкості травм не належить до повноважень штатних і позаштатних ВЛК.

Раніше ми писали, що для військових суттєво змінили процедуру проходження ВЛК.

Нагадаємо, ми повідомляли, як зміниться процедура проходження ВЛК для обмежено придатних.

Також ми інформували, як ВЛК визначає, чи придатний чоловік до служби в ЗСУ.