ВЛК для військових — що змінили та які документи можна надсилати онлайн

Військовослужбовець проходить медичне обстеження. Фото: armyinform.com

Як відомо, в Україні було змінено процедуру проходження військово-лікарської комісії для військовослужбовців. Раніше захисникам необхідно було збирати багато довідок у паперовому вигляді й мати їх при собі під час медогляду, відвідування ТЦК тощо. Наразі ж доступний електронний документообіг. А військові частини, медичні заклади та ТЦК самостійно можуть обмінюватися широким переліком важливих документів онлайн.

Так, у серпні 2023 року Кабінет Міністрів затвердив порядок електронного документообігу, а в жовтні того ж року — інструкцію з організації обліку особового складу в системі Міноборони, які дозволили проводити документообіг засобами електронного зв’язку між усіма суб'єктами системи проходження ВЛК, пише NV.

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Як скористатися електронним документообігом

Щоб скористатися електронним документообігом, необхідно:

1. Особисто звернутися до:

лікаря, що веде або секретаря ВЛК (якщо військовий знаходиться у медзакладі);

начальника медичної служби (якщо військовий перебуває у військовій частині);

представника відділу обліку персоналу (якщо військовозобов’язаний знаходиться у ТЦК).

2. Написати рапорт щодо отримання потрібного документу засобами електронного документообігу з вказанням:

назви документу;

номеру військової частини, яка повинна надати дані документи;

куди відповідні документи потрібно надіслати.

3. Підписати інформовану згоду на обробку персональних та медичних даних.

Як відбувається документообіг та якими документами можна обмінюватися онлайн

Військова частина, за потреби, самостійно зможе надіслати до ТЦК та СП або медичного закладу такі документи військового чи військовозобов’язаного:

відпускний квиток;

витяги з наказів по особовому складу та по стройовій частині;

довідку про обставини травм;

інші документи.

Своєю чергою, медичний заклад може обмінюватися з військовими органами такими документами:

довідка ВЛК (свідоцтво про хворобу);

рапортом на звільнення;

рапортом на відпустку;

випискою з медичної карти;

та іншими документами.

Крім цього, в електронному вигляді військовий може надсилати такі документи ВЛК:

довідки про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва);

постанову ВЛК про потребу у відпустці для лікування;

постанову ВЛК про непридатність до військової служби;

інші документи, необхідні для формування рішення ВЛК.

Усі документи передаються через захищені системи СЕДО (для військових шпиталів) та СЕДО Онлайн (для цивільних закладів охорони здоров’я).

Від поранених військових більше не вимагається привозити оригінали перелічених документів в лікарню, ТЦК чи військову частину особисто, ці установи мають надіслати ці документи для військових самостійно онлайн.

Військовослужбовець підписує документи. Фото: city-adm.lviv.ua

Що робити військовому, якщо було відмовлено у наданні послуги

Якщо ж військовому або військовозобов’язаному відмовляють у наданні послуги електронного документообігу та вимагають везти документи особисто, необхідно:

звернутися до керівництва закладу;

звернутися до представників військової частини;

зателефонувати на гарячу лінію Міноборони (15-12).

Важливо: військовим необхідно зберігати копії рапортів та згод, які він підписує для підтвердження дійсності документів.

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