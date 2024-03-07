Мобилизация в Украине — как правильно обжаловать заключение ВВК

Военный на приеме у врача. Фото: АрмияInform

Военнослужащие ВСУ, которые во время несения службы получили травмы, ранения, увечья или контузии, должны обязательно пройти военно-врачебную комиссию для установления пригодности к военной службе. Именно ВВК определяет состояние бойца и его способность или неспособность в дальнейшем исполнять обязанности. Однако бывают случаи, когда решение медкомиссии не устраивает.

Министерство обороны Украины на официальном сайте опубликовало пошаговую инструкцию для военнослужащих, которые не согласны с выводами военно-врачебной комиссии.

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Так, если в постановлении ВВК степень тяжести ранения, по мнению военного, отмечена неправильно, то это можно обжаловать. При этом алгоритм действий достаточно прост.

При обжаловании заключения комиссии последовательность действий для военнослужащего выглядит следующим образом:

Написание обращения к командиру части по рассмотрению вопроса об изменении степени тяжести травмы. Командир направляет бойца на врачебно-консультативную комиссию (ВКК). ВКК принимает новое решение.

В Минобороны также отметили, если защитник потерял трудоспособность более чем на 60 дней, то любая травма считается тяжелой.

Также в ведомстве подчеркнули, что установление степени тяжести травм не относится к полномочиям штатных и внештатных ВВК.

Ранее мы писали, что для военных существенно изменили процедуру прохождения ВВК.

Напомним, мы сообщали, как изменится процедура прохождения ВВК для ограниченно пригодных.

Также мы информировали, как ВВК определяет, пригоден ли мужчина к службе в ВСУ.