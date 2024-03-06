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Вирок для влади — політолог щодо законопроєкту про мобілізацію (відео)

6 березня 2024 02:14
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Вирок для влади — політолог щодо законопроєкту про мобілізацію (відео)
Військовозобов'язані українці в шерензі. Фото: te.20minut.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Політолог Олексій Кошель заявив, що умови війни вимагають швидкого ухвалення рішень, але влада затягує їх на місяці, що є провалом. Ситуація з законопроєктом про мобілізацію є яскравим прикладом цього.

Про це Олексій Кошель розповів в ефірі Radio NV у понеділок, 4 березня.

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Що собою являє законопроєкт про мобілізацію

"Цей законопроєкт, як на мене — це вирок для виконавчої та законодавчої влади. Історія з законопроєктом триває вже чотири місяці. Я не говорю про те, що він мав бути ухвалений ще півтора року тому щонайменше", — зазначив експерт.

За його словами, цей документ — "законопроєктом з багатьма невідомими".

"І ми не уявляємо, що буде на виході. Але в умовах війни чотири місяці — це не просто забагато. Це показник того, як не потрібно ухвалювати рішення. Показник того, що в умовах війни рішення, які мали б ухвалюватись надзвичайно швидко, затягуються на місяці. І цей законопроєкт — один з багатьох", — пояснив Кошель.

Про що свідчить робота влади над законопроєктом

Експерт вважає, що є колосальна проблема в низькоефективній роботі влади під час війни.

"Це показник того, що нам потрібно шукати відповідь на питання щодо швидкості ухвалення військових рішень, швидкості цивільної влади, швидкості ухвалення рішень місцевої влади. У нас не працює сам механізм. От він працює з затримками, з перебоями, недосконалий, у ручному форматі. Це погано. Не може бути ефективною влада саме за таких обставин", — додав політолог.

Новий закон про мобілізацію

Нагадаємо, що у Верховній Раді скасували засідання на 6-8 березня, під час яких парламент мав розглянути новий законопроєкт про мобілізацію. Відома причина.

Також ми писали, що нардепка Юлія Клименко пояснила, про що насправді мобілізаційний закон. За її словами, документ не про демобілізацію і в принципі не зовсім про мобілізацію.

Додамо, що нардеп Роман Грищук заявив, що наразі парламент працює над розв'язанням питань з багатьох положень законопроєкту про мобілізацію. Він розповів, щодо яких питань Рада дійшла згоди.

Верховна Рада
закон
мобілізація
законопроєкт
народні депутати
війна в Україні
війна

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