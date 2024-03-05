Не про мобілізацію — нардепка Клименко пояснила, про що насправді мобілізаційний закон

Народна депутатка Юлія Клименко. Фото: mediacenter.org.ua

Народна депутатка Юлія Клименко заявила, що закон про мобілізацію практично не містить нічого про демобілізацію. За її словами, до того ж цей документ не зовсім і про мобілізацію.

Про це Юлія Клименко розповіла в ефірі Еспресо.

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Про що закон про мобілізацію

"Закон про мобілізацію, який запропонований і зараз обговорюється — це закон не про мобілізацію. Цей закон переписує суспільні відносини", — зазначила нардепка.

За її словами, цей закон про те, як люди отримуватимуть документи, про проходження ВЛК тих, хто отримав поранення на фронті. До того ж вона додала, що документ має "драконівські методи", зокрема, блокування рахунків, посвідчення водія, виїзду за кордон тощо.

Демобілізація в законі про мобілізацію

"Скажімо так, закон не зовсім про мобілізацію. І основне — він зовсім не про демобілізацію, у цьому законі де-факто нічого немає про демобілізацію", — вважає Клименко.

Посадовиця розповіла, що закон пропонує демобілізацію після 36 місяців, але потрібне рішення Ставки президента, а без нього люди будуть продовжувати служити.

"Тому цей закон не про демобілізацію і в принципі не зовсім про мобілізацію. Цей закон про каральні методи для тих, кого немає в реєстрі, хто виїхав. Я б сказала, що це складне переписування суспільних відносин", — додала нардепка.

На якому етапі розгляду законопроєкт про мобілізацію

Нагадаємо, нардеп Роман Грищук заявив, що наразі парламент працює над розв'язанням питань з багатьох положень законопроєкту про мобілізацію. Він розповів, стосовно яких питань Рада дійшла згоди.

Також ми писали, що нардеп від фракції "Слуга народу" Юрій Камельчук розповів, що комітет вже приступив до детального розгляду проблемних блоків та принципових моментів.