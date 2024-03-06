Приговор для власти — политолог насчет законопроекта о мобилизации (видео)

Военнообязанные украинцы в шеренге. Фото: te.20minut.ua

Политолог Алексей Кошель заявил, что условия войны требуют быстрого принятия решений, но власти затягивают их на месяцы, что является провалом. Ситуация с законопроектом о мобилизации яркий тому пример.

Об этом Алексей Кошель рассказал в эфире Radio NV в понедельник, 4 марта.

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Что собой представляет законопроект о мобилизации

"Этот законопроект, по-моему, это приговор для исполнительной и законодательной власти. История с законопроектом длится уже четыре месяца. Я не говорю о том, что он должен быть принят еще полтора года назад по меньшей мере", — отметил эксперт.

По его словам, этот документ — "законопроект со многими неизвестными".

"И мы не представляем, что будет на выходе. Но в условиях войны четыре месяца — это не просто многовато. Это показатель того, как не нужно принимать решения. Показатель того, что в условиях войны решения, которые должны приниматься очень быстро, затягиваются на месяцы. И этот законопроект — один из многих", — пояснил Кошель.

О чем свидетельствует работа власти над законопроектом

Эксперт считает, что существует колоссальная проблема в низкоэффективной работе власти во время войны.

"Это показатель того, что нам нужно искать ответ на вопрос о скорости принятия военных решений, скорости гражданских властей, скорости принятия решений местных властей. У нас не работает сам механизм. Вот он работает с задержками, с перебоями, несовершенен, в ручном формате. Это плохо. Не может быть эффективной власть именно при таких обстоятельствах", — добавил политолог.

Новый закон о мобилизации

Напомним, что в Верховной Раде отменили заседание на 6-8 марта, в ходе которого парламент должен был рассмотреть новый законопроект о мобилизации. Известная причина.

Также мы писали, что нардеп Юлия Клименко объяснила, о чем действительно мобилизационный закон. По ее словам, документ не о демобилизации и, в принципе, не совсем о мобилизации.

Добавим, что нардеп Роман Грищук заявил, что в настоящее время парламент работает над решением вопросов по многим положениям законопроекта о мобилизации. Он рассказал, по каким вопросам Совет пришел к согласию.