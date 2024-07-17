Представники ТЦК під час видачі повісток виписуватимуть громадянам штрафи за неоновлення даних

Представники ТЦК і патрульні перевіряють документи чоловіка. Фото ілюстративне: novosti-n.org

Громадянам, які не встигли оновити військово-облікові дані, загрожує штраф. Виписувати штрафи можуть разом із повісткою працівники ТЦК.

Про це у вівторок, 16 липня, в коментарі LIGA.net повідомив юрист практики Безпеки бізнесу в Juscutum В'ячеслав Мироненко.

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Юрист зазначив, що штраф за неоновлення даних становитиме від 17 000 до 25 000 гривень. Практика виписування штрафів одночасно із врученням повістки буде досить поширеною.

"Представники ТЦК уповноважені здійснювати перевірку військово-облікового документа особи призовного віку. Вони й мають доступ до системи "Оберіг"", — пояснив Мироненко.

Також фахівець додав, що саме в реєстрі "Оберіг" зберігається вся інформація про військовозобов'язаних, зокрема щодо того, чи вчасно вони оновили військово-облікові дані.

Нагадаємо, станом на ранок вівторка, 16 липня, військово-облікові дані в мобільному застосунку "Резерв+" оновили понад три мільйони громадян. Також протягом останніх днів стрімко зросло навантаження на реєстри.

Раніше підполковник юстиції, представник Центрального юридичного управління Генштабу ЗСУ Ірина Гарбуз розповіла, скільки разів можуть штрафувати за неоновлення даних, якщо порушення було одиничним. Також вона повідомила, хто матиме повноваження виписувати штрафи громадянам, які не встигли оновити дані протягом 60 днів.