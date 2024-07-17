Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Штаб arrow Військовозобов'язаним, які не оновили дані, виписуватимуть штрафи разом із повісткою arrow

Військовозобов'язаним, які не оновили дані, виписуватимуть штрафи разом із повісткою

17 липня 2024 08:54
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Представники ТЦК під час видачі повісток виписуватимуть громадянам штрафи за неоновлення даних
Представники ТЦК і патрульні перевіряють документи чоловіка. Фото ілюстративне: novosti-n.org
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Громадянам, які не встигли оновити військово-облікові дані, загрожує штраф. Виписувати штрафи можуть разом із повісткою працівники ТЦК.

Про це у вівторок, 16 липня, в коментарі LIGA.net повідомив юрист практики Безпеки бізнесу в Juscutum В'ячеслав Мироненко.

Читайте також:

Як штрафуватимуть громадян, що не оновили дані

Юрист зазначив, що штраф за неоновлення даних становитиме від 17 000 до 25 000 гривень. Практика виписування штрафів одночасно із врученням повістки буде досить поширеною. 

"Представники ТЦК уповноважені здійснювати перевірку військово-облікового документа особи призовного віку. Вони й мають доступ до системи "Оберіг"", — пояснив Мироненко.

Також фахівець додав, що саме в реєстрі "Оберіг" зберігається вся інформація про військовозобов'язаних, зокрема щодо того, чи вчасно вони оновили військово-облікові дані.

Нагадаємо, станом на ранок вівторка, 16 липня, військово-облікові дані в мобільному застосунку "Резерв+" оновили понад три мільйони громадян. Також протягом останніх днів стрімко зросло навантаження на реєстри.

Раніше підполковник юстиції, представник Центрального юридичного управління Генштабу ЗСУ Ірина Гарбуз розповіла, скільки разів можуть штрафувати за неоновлення даних, якщо порушення було одиничним. Також вона повідомила, хто матиме повноваження виписувати штрафи громадянам, які не встигли оновити дані протягом 60 днів.

штрафи військовий призов мобілізація ТЦК та СП

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:48 Миколенко обрав новий клуб — Евертон готується для трансферу

5 липня 2024

15:43 Які військові спеціальності виключають бронювання

3 липня 2024

13:01 Нові правила надсилання повісток — що змінилося

8 липня 2024

09:22 Пенсії можуть "урізати" на 20% — кого торкнеться

9 липня 2024

06:10 Доплати у 944 гривні — кому з пенсіонерів доступна допомога

7 липня 2024

02:12 Мобілізація після 16 липня — в Міноборони пояснили, що чекає на військовозобов'язаних

3 липня 2024

10:28 Мінімальна зарплата в липні — як зміняться доходи українців

5 липня 2024

10:08 Забарний може стати гравцем одного з найтитулованіших клубів світу — що відомо

16 липня 2024
Text

13:14 Нова тактика ТЦК — нардеп розповів, як українців відправляють на полігон

8 липня 2024

18:40 Правила виїзду з України змінюються — що чекає на чоловіків з 17 липня