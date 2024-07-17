У Генштабі розповіли про штрафи за несвоєчасне оновлення військово-облікових даних

Черга до ЦНАПу. Фото ілюстративне: Віталій Носач/РБК-Україна

За несвоєчасне оновлення даних у ТЦК порушнику загрожує накладення одного штрафу. Щоправда, це не стосується повторних випадків порушення законодавства.

Про це в понеділок, 15 липня, розповіла підполковник юстиції, представник Центрального юридичного управління Генштабу ЗСУ Ірина Гарбуз.

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Представниця Генштабу зазначила, що у разі одиничного порушення військовозобов'язаному доведеться сплатити один штраф. За притягнення порушників до адміністративної відповідальності за неоновлення військово-облікових даних відповідають представники ТЦК та СП.

"Саме уповноважена особа ТЦК та СП буде складати адміністративні протоколи, збирати матеріали справи й подавати вже їх на розгляд до керівника ТЦК та СП, який буде приймати рішення щодо притягнення особи до адміністративної відповідальності", — повідомила Ірина Гарбуз.

Нагадаємо, громадянам, які під час оновлення даних не вказали фактичну адресу свого місцяпроживання або зазначили дані, що не відповідають дійсності, також загрожує покарання. За порушення правил військового обліку їм можуть призначити штраф від 17 000 до 25 500 гривень.

Також ми повідомляли, коли почнуть накладати штрафи за неоновлення військово-облікових даних. За словами юриста Владислава Дерія, ТЦК не мають штрафувати порушників, якщо можуть знайти інформацію в державних реєстрах.