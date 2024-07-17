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Военнообязанным, которые не обновили данные, будут выписывать штрафы вместе с повесткой

17 июля 2024 08:54
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Представители ТЦК при выдаче повесток будут выписывать гражданам штрафы за необновление данных
Представители ТЦК и патрульные проверяют документы мужчины. Фото иллюстративное: novosti-n.org
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Гражданам, не успевшим обновить военно-учетные данные, грозит штраф. Выписывать штрафы могут вместе с повесткой работники ТЦК.

Об этом во вторник, 16 июля, в комментарии LIGA.net сообщил юрист практики Безопасности бизнеса в Juscutum Вячеслав Мироненко.

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Юрист отметил, что штраф за необновление данных будет составлять от 17 000 до 25 000 гривен. Практика выписки штрафов одновременно с вручением повестки будет достаточно распространена.

"Представители ТЦК уполномочены осуществлять проверку военно-учетного документа лица призывного возраста. Они имеют доступ к системе "Оберіг"", — объяснил Мироненко.

Также специалист добавил, что именно в реестре "Оберіг" хранится вся информация о военнообязанных, в частности, относительно того, вовремя ли они обновили военно-учетные данные.

Напомним, по состоянию на утро вторника, 16 июля, военно-учетные данные в мобильном приложении "Резерв+" обновили более трех миллионов граждан. Также в последние дни стремительно возросла нагрузка на реестры.

Ранее подполковник юстиции представитель Центрального юридического управления Генштаба ВСУ Ирина Гарбуз рассказала, сколько раз могут штрафовать за необновление данных, если нарушение было единичным. Также она сообщила, кто будет иметь полномочия выписывать штрафы гражданам, не успевшим обновить данные в течение 60 дней.

штрафы военный призыв мобилизация ТЦК и СП

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