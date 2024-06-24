Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Штаб arrow Военнообязанные могут обновить данные через ЦНАП — что для этого необходимо arrow

Военнообязанные могут обновить данные через ЦНАП — что для этого необходимо

24 июня 2024 09:24
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Что нужно взять с собой в ЦНАП для обновления данных
Обновление данных через ЦНАП. Фото: РБК-Украина
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

В Украине 18 мая вступил в силу новый закон о мобилизации. Согласно ему военнообязанные могут обновить свои учетные данные через ЦНАП.

Новини.LIVE рассказали, как это работает.

Читайте также:

Обновление данных через ЦНАП

Для актуализации данных о военнообязанном ему необходимо обновить номер телефона, фактическое место жительства и адрес электронной почты (не обязательно).

Чтобы сделать это через ЦНАП, гражданин должен предоставить актуальные данные о себе и подтвердить их. Для этого нужно взять с собой:

  • паспорт гражданина Украины;
  • регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;
  • мобильный телефон.

Далее администратор вносит данные в электронную систему, которые автоматически подтягиваются в реестр "Оберіг". Тогда заявитель получает выписку с печатью и подписью администратора ЦНАПа об актуализации данных.

В Минцифре отметили, что обновить данные через ЦНАП можно в том случае, даже если у военнообязанного нет военного билета, он много лет не был в военкомате или по определенным причинам не обновлял данные в ТЦК.

Карта центров предоставления административных услуг находится по ссылке.

Напомним, в случае отказа гражданина предъявить военно-учетные документы работникам ТЦК на улице и назвать свой ФИО — его могут принудительно доставить в отделение полиции.

Также в Минобороны объяснили принцип работы QR-кода в приложении "Резерв+".

военный призыв
военный учет
ЦПАУ
мобилизация
ТЦК и СП
мужчины

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:45 Еще одну категорию мужчин обязали явиться в ТЦК — в чем причина

12 июня 2024
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

10 июня 2024

22:59 За месяц, как за полгода — нардеп раскрыл количество мобилизованных мужчин

19 июня 2024
Новость с видео

01:37 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

17 июня 2024
обновлено:

09:59 К чему снится собака: толкование снов и общее значение

13 июня 2024

06:44 Где будут служить бывшие "ограниченно пригодные" — украинцам дали разъяснение

17 июня 2024

15:55 В документах ЕС обнаружили карту без Крыма и части Одесской области — подробности

12 июня 2024

00:00 Военный 3-й ОШБр рассказал, кого из мобилизованных отправляют в пехоту

13 июня 2024

17:34 Убийство 9-летней украинки в Германии — подозреваемый сделал заявление

21 июня 2024

20:24 Кто из мужчин должен получить штрих-код в военный билет — заявление Минобороны