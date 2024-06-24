Что нужно взять с собой в ЦНАП для обновления данных

Обновление данных через ЦНАП. Фото: РБК-Украина

В Украине 18 мая вступил в силу новый закон о мобилизации. Согласно ему военнообязанные могут обновить свои учетные данные через ЦНАП.

Новини.LIVE рассказали, как это работает.

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Обновление данных через ЦНАП

Для актуализации данных о военнообязанном ему необходимо обновить номер телефона, фактическое место жительства и адрес электронной почты (не обязательно).

Чтобы сделать это через ЦНАП, гражданин должен предоставить актуальные данные о себе и подтвердить их. Для этого нужно взять с собой:

паспорт гражданина Украины;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

мобильный телефон.

Далее администратор вносит данные в электронную систему, которые автоматически подтягиваются в реестр "Оберіг". Тогда заявитель получает выписку с печатью и подписью администратора ЦНАПа об актуализации данных.

В Минцифре отметили, что обновить данные через ЦНАП можно в том случае, даже если у военнообязанного нет военного билета, он много лет не был в военкомате или по определенным причинам не обновлял данные в ТЦК.

Карта центров предоставления административных услуг находится по ссылке.

Напомним, в случае отказа гражданина предъявить военно-учетные документы работникам ТЦК на улице и назвать свой ФИО — его могут принудительно доставить в отделение полиции.

Также в Минобороны объяснили принцип работы QR-кода в приложении "Резерв+".