Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує психологам

Прийом у військового психолога. Ілюстративне фото: pexels.com

Підрозділи "Азов" розширюють відділ психологічного супроводження та набирають команду фахівців. У полку потрібні психологи, які працюватимуть із бійцями, що мають ознаки бойових психічних травм. Щомісячна зарплата становитиме до 125 тисяч гривень.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua.

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Скриншот вакансії з Work.ua

Що входить в обов'язки психолога в підрозділах "Азов"

Психолог має проводити психодіагностику та психопрофілактичну роботу, надавати кризову психологічну допомогу, працювати з воїнами, що мають ознаки бойових психічних травм, гостру реакцію на стрес та посттравматичний стресовий розлад, вести документацію та звітність. Також серед обов'язків військового психолога психологічна підготовка, проведення психологічних консультацій та психокорекційної роботи з військовослужбовцями.

Які вимоги до кандидата на посаду

Стати військовим психологом може людина, яка має повну базову психологічну освіту та не менше року працювала за фахом. Кандидат на посаду повинен бути психологічно готовим до роботи, володіти спеціальними знаннями та практичними навичками з надання психологічної допомоги військовослужбовцям та членам їхніх сімей. Перевагу нададуть претендентам, що мають офіцерське військове звання.

Умови роботи

Азовці пропонують кандидатам щомісячне забезпечення 25–125 тисяч гривень. Боєць має право мобілізуватися або ж обрати службу за контрактом. Робота військового психолога передбачає службові відрядження у зону бойових дій. За кожен день праці на фронті буде доплата — 3 300 гривень. Є можливість переведення на цю посаду чинних військовослужбовців. Усім військовим надають гарантовану відпустку 30+10 днів із правом виїзду за кордон, а також супровід і допомогу у разі поранень.

Які спеціалісти потрібні в полку "Азов"

Нагадаємо, в "Азові" бракує танкістів. Щоб обійняти цю посаду, мати бойовий досвід необов'язково. Головне бути вмотивованими й мати бажання вчитися.

Також у бригаді є вакантні місця для дизайнерів. Претендувати на цю посаду можуть люди, які вміють створювати презентації та візуальні матеріали.