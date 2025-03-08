Работа в "Азове" — какие условия труда бригада предлагает психологам

Прием у военного психолога. Иллюстративное фото: pexels.com

Подразделения "Азов" расширяют отдел психологического сопровождения и набирают команду специалистов. В полк нужны психологи, которые будут работать с бойцами, имеющими признаки боевых психических травм. Ежемесячная зарплата составит до 125 тысяч гривен.

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Скриншот вакансии с Work.ua

Что входит в обязанности психолога в подразделениях "Азов"

Психолог должен проводить психодиагностику и психопрофилактическую работу, оказывать кризисную психологическую помощь, работать с воинами, имеющими признаки боевых психических травм, острую реакцию на стресс и посттравматическое стрессовое расстройство, вести документацию и отчетность. Также среди обязанностей военного психолога психологическая подготовка, проведение психологических консультаций и психокоррекционной работы с военнослужащими.

Какие требования к кандидату на должность

Стать военным психологом может человек, который имеет полное базовое психологическое образование и не менее года работал по специальности. Кандидат на должность должен быть психологически готовым к работе, обладать специальными знаниями и практическими навыками по оказанию психологической помощи военнослужащим и членам их семей. Предпочтение отдадут претендентам, имеющим офицерское воинское звание.

Условия работы

Азовцы предлагают кандидатам ежемесячное обеспечение 25—125 тысяч гривен. Боец имеет право мобилизоваться или же выбрать службу по контракту. Работа военного психолога предусматривает служебные командировки в зону боевых действий. За каждый день работы на фронте будет доплата — 3 300 гривен. Есть возможность перевода на эту должность действующих военнослужащих. Всем военным предоставляют гарантированный отпуск 30+10 дней с правом выезда за границу, а также сопровождение и помощь в случае ранений.

Какие специалисты нужны в полку "Азов"

Напомним, в "Азове" не хватает танкистов. Чтобы занять эту должность, иметь боевой опыт необязательно. Главное быть мотивированными и иметь желание учиться.

Также в бригаде есть вакантные места для дизайнеров. Претендовать на эту должность могут люди, которые умеют создавать презентации и визуальные материалы.