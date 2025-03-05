Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує дизайнерам

Дівчина-дизайнер працює за комп'ютером. Фото ілюстративне: freepik.com

Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей, які вміють створювати презентації й візуальні матеріали. Йдеться про дизайнерів.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua в понеділок, 3 березня.

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Скриншот вакансії з Work.ua

Обов'язки дизайнера у бригаді "Азов"

Дизайнер має створювати креативи для соціальних мереж, афіші, банери, презентації, інфографіки та інші цифрові й фізичні візуальні матеріали, взаємодіяти з маркетинговою командою, копірайтерами, SMM-менеджерами та іншими відділами. Також такий фахівець підтримує й розвиває візуальний стиль організації, генерує ідеї, пропозиції та креативні рішення.

Вимоги до кандидатів на посаду

На роботу запрошують людей, які мають портфоліо із прикладами робіт і від двох років досвіду роботи. Щоб обійняти посаду, потрібно вільно володіти Adobe Photoshop, Illustrator і Figma, мати базові знання з After Effects (створення нескладних анімацій), уміти працювати у швидкому темпі та виконувати задачі в дедлайни. Також потрібно мати досвід створення макетів для друку та цифрових платформ. Перевагою буде знання Cinema 4D.

Умови роботи

Азовці пропонують кандидатам офіційну мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. На цю посаду можуть перевести військових, які вже проходять службу. Зарплата становитиме від 27–127 тисяч гривень. За кожен день перебування в зоні бойових дій буде доплата — 3 300 гривень.

Які ще спеціалісти потрібні у бригаді "Азов"

Нагадаємо, в "Азові" бракує зварювальників. Обійняти цю посаду можуть люди, які вміють зварювати металеві конструкції.

Також у бригаді потрібні люди, які знаються на написанні статтей. Йдеться про SEO-спеціалістів.