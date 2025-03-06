Робота в Азов — які умови пропонують танкістам

"Азов" шукає на роботу танкістів — які умови та зарплата
Бригада спецпризначення "Азов" запрошує на роботу танкістів. На посаду готові розглянути навіть кандидатів без досвіду, головне — мати вмотивованість та бажання вчитися. За виконання робіт платитимуть від 25 до 125 тисяч гривень на місяць.
Відповідна вакансія опублікована у понеділок, 3 березня, на сайті пошуку роботи Work.ua.
Робота в "Азові"
Згідно з інформацією у вакансії, до обов'язків танкістів буде входити:
- знання будови, технічних можливостей, правил експлуатації та обслуговування танка Т64/Т-72/Т-80;
- утримування машини в постійній бойовій готовності до дій;
- уміле водіння її в будь-яку пору року та час доби.
Підійде кандидат на посаду, який має:
- бажання вчитися;
- вмотивованість;
- готові розглянути кандидатів без бойового досвіду.
Натомість бійці "Азову" пропонують такі умови роботи:
- офіційна мобілізація до кінця воєнного стану або служба за контрактом;
- можливість переведення чинних військовослужбовців;
- можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій;
- у випадку виконання завдань в зоні проведення бойових дій нараховуватиметься грошова надбавка в розмірі 3300 гривень на день.
Нагадаємо, що крім цієї вакансії, бригада "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи фахівців, які готові надати медичну допомогу в бойових умовах. Мова йде про санітарів групи спецпризначення.
Також бійці пропонують роботу схемотехнікам. Зокрема, "Азову" потрібні люди, які знаються на схемах безпілотників.
Читайте Новини.LIVE!