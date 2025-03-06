Робота в Азов — які умови пропонують танкістам

Танкісти бригади "Азов". Фото: Facebook/АЗОВ

Бригада спецпризначення "Азов" запрошує на роботу танкістів. На посаду готові розглянути навіть кандидатів без досвіду, головне — мати вмотивованість та бажання вчитися. За виконання робіт платитимуть від 25 до 125 тисяч гривень на місяць.

Відповідна вакансія опублікована у понеділок, 3 березня, на сайті пошуку роботи Work.ua.

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Робота в "Азові"

Згідно з інформацією у вакансії, до обов'язків танкістів буде входити:

знання будови, технічних можливостей, правил експлуатації та обслуговування танка Т64/Т-72/Т-80;

утримування машини в постійній бойовій готовності до дій;

уміле водіння її в будь-яку пору року та час доби.

Підійде кандидат на посаду, який має:

бажання вчитися;

вмотивованість;

готові розглянути кандидатів без бойового досвіду.

Натомість бійці "Азову" пропонують такі умови роботи:

офіційна мобілізація до кінця воєнного стану або служба за контрактом;

можливість переведення чинних військовослужбовців;

можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій;

у випадку виконання завдань в зоні проведення бойових дій нараховуватиметься грошова надбавка в розмірі 3300 гривень на день.

Нагадаємо, що крім цієї вакансії, бригада "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи фахівців, які готові надати медичну допомогу в бойових умовах. Мова йде про санітарів групи спецпризначення.

Також бійці пропонують роботу схемотехнікам. Зокрема, "Азову" потрібні люди, які знаються на схемах безпілотників.