Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Штаб arrow Военным необходима психологическая поддержка — каких специалистов не хватает в полку "Азов" arrow

Военным необходима психологическая поддержка — каких специалистов не хватает в полку "Азов"

18 июля 2024 03:26
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Работа в "Азов" — какие условия труда бригада предлагает психологам
Психолог общается с украинскими военными. Фото: Facebook-страница "Психолог в армії"
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Бригада спецназа "Азов" расширяет отдел психологического сопровождения и набирает команду специалистов. В полку нужны психологи, которые будут работать с бойцами, имеющими признаки боевых психических травм. Ежемесячная зарплата будет составлять до 125 тысяч гривен.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua в понедельник, 15 июля.

Читайте также:
Полк "Азов" ищет психологов
Скриншот вакансии с Work.ua

Что входит в обязанности психолога в полку "Азов"

Психолог должен проводить психодиагностику и психопрофилактическую работу, оказывать кризисную психологическую помощь, работать с воинами, имеющими признаки боевых психических травм, острую реакцию на стресс и посттравматическое стрессовое расстройство, вести документацию и отчетность. Среди обязанностей военного психолога психологическая подготовка, проведение психологических консультаций и психокоррекционной работы с военнослужащими.

Какие требования к кандидату на должность

Стать военным психологом может человек, который имеет полное базовое психологическое образование и не менее года работал по специальности. Кандидат на должность должен быть психологически готов к работе, обладать специальными знаниями и практическими навыками по оказанию психологической помощи военнослужащим и членам их семей. Предпочтение отдадут претендентам, имеющим офицерское воинское звание.

Условия работы

Азовцы предлагают кандидатам ежемесячное обеспечение 25–125 тысяч гривен. Боец имеет право мобилизоваться или выбрать службу по контракту. Работа военного психолога предусматривает служебные командировки в зону боевых действий. За каждый день труда на фронте будет доплата – 3 300 гривен. Есть возможность перевода на эту должность действующих военнослужащих. Всем военным предоставляют гарантированный отпуск 30+10 дней с правом выезда за границу, а также сопровождение и помощь в случае ранений.

Какие специалисты нужны в полку "Азов"

Напомним, полк "Азов" приглашает на работу внутренних аудиторов. Такие специалисты должны проводить аудиторские проверки, собирать и обрабатывать информацию о проверках финансово-хозяйственной деятельности. Ежемесячная зарплата будет составлять до 125 тысяч гривен.

Также азовцы ищут автоэлектриков, разбирающихся в диагностике и исправлении систем автомобилей. За месяц будут платить не менее 25 тысяч гривен, а в случае выполнения задач в зоне боевых действий — до 125 тысяч гривен.

зарплаты работа психология Нацгвардия полк "Азов" психологическая помощь вакансии военнослужащие

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:48 Миколенко выбрал новый клуб — Эвертон готовится для трансфера

16 июля 2024
Text

13:14 Новая тактика ТЦК — нардеп рассказал, как украинцев отправляют на полигон

5 июля 2024

15:43 Какие военные специальности исключают бронирование

8 июля 2024

09:22 Пенсии могут "урезать" на 20% — кого коснется

9 июля 2024

06:10 Доплаты в 944 гривны — кому из пенсионеров доступна помощь

7 июля 2024

02:12 Мобилизация после 16 июля — в Минобороны объяснили, что ждет военнообязанных

5 июля 2024

10:08 Забарный может стать игроком одного из самых титулованных клубов мира — что известно

8 июля 2024

18:40 Правила выезда из Украины меняются — что ждет мужчин с 17 июля

10 июля 2024

13:18 Кабмин забронировал от мобилизации более 130 неправительственных организаций — кто в списке

4 июля 2024
Text

23:54 Дикий назвал оптимальный возраст для украинского бойца