Работа в "Азов" — какие условия труда бригада предлагает психологам

Психолог общается с украинскими военными. Фото: Facebook-страница "Психолог в армії"

Бригада спецназа "Азов" расширяет отдел психологического сопровождения и набирает команду специалистов. В полку нужны психологи, которые будут работать с бойцами, имеющими признаки боевых психических травм. Ежемесячная зарплата будет составлять до 125 тысяч гривен.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua в понедельник, 15 июля.

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Скриншот вакансии с Work.ua

Что входит в обязанности психолога в полку "Азов"

Психолог должен проводить психодиагностику и психопрофилактическую работу, оказывать кризисную психологическую помощь, работать с воинами, имеющими признаки боевых психических травм, острую реакцию на стресс и посттравматическое стрессовое расстройство, вести документацию и отчетность. Среди обязанностей военного психолога психологическая подготовка, проведение психологических консультаций и психокоррекционной работы с военнослужащими.

Какие требования к кандидату на должность

Стать военным психологом может человек, который имеет полное базовое психологическое образование и не менее года работал по специальности. Кандидат на должность должен быть психологически готов к работе, обладать специальными знаниями и практическими навыками по оказанию психологической помощи военнослужащим и членам их семей. Предпочтение отдадут претендентам, имеющим офицерское воинское звание.

Условия работы

Азовцы предлагают кандидатам ежемесячное обеспечение 25–125 тысяч гривен. Боец имеет право мобилизоваться или выбрать службу по контракту. Работа военного психолога предусматривает служебные командировки в зону боевых действий. За каждый день труда на фронте будет доплата – 3 300 гривен. Есть возможность перевода на эту должность действующих военнослужащих. Всем военным предоставляют гарантированный отпуск 30+10 дней с правом выезда за границу, а также сопровождение и помощь в случае ранений.

Какие специалисты нужны в полку "Азов"

Напомним, полк "Азов" приглашает на работу внутренних аудиторов. Такие специалисты должны проводить аудиторские проверки, собирать и обрабатывать информацию о проверках финансово-хозяйственной деятельности. Ежемесячная зарплата будет составлять до 125 тысяч гривен.

Также азовцы ищут автоэлектриков, разбирающихся в диагностике и исправлении систем автомобилей. За месяц будут платить не менее 25 тысяч гривен, а в случае выполнения задач в зоне боевых действий — до 125 тысяч гривен.