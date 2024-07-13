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"Азову" потрібні люди, що знаються на аудиторських перевірках — нова вакансія в полку

13 липня 2024 03:25
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує внутрішнім аудиторам
Військовослужбовці полку "Азов". Фото: t.me/polkazov
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи внутрішніх аудиторів. Потрібні люди, які згодні працювати за повною зайнятістю. Щомісячна зарплата становитиме до 125 тисяч гривень.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua у вівторок, 9 липня.

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Скриншот вакансії з Work.ua

Що входить в обов'язки внутрішнього аудитора в полку "Азов"

Внутрішній аудитор має проводити аудиторські перевірки діяльності бригади та відокремлених підрозділів, збирати й обробляти інформацію щодо перевірок фінансово-господарської діяльності, проводити порівняльний аналіз між фактичними та плановими показниками, виявляти причини відхилень і отримувати коментарі від посадових осіб. За результатами проведених перевірок аудитор повинен надавати звіти. Також серед його обов'язків надання пропозицій з планами управлінських заходів з усунення негативних явищ та виявлених порушень. Це потрібно для підвищення ефективної діяльності бригади та відокремлених підрозділів.

Які вимоги до кандидата на посаду

На роботу приймуть фахівців, що мають вищу освіту у сфері аудиту, економіки, бухгалтерського обліку та від одного року досвіду роботи за цим напрямом.

Аби обійняти посаду, потрібно:

  • знати аудиторські процедури, техніки аудиторського планування та методику реалізації перевірки;
  • розуміти бухгалтерський і податковий обліки, основи трудового законодавства, економіки та організації виробництва, праці й управління;
  • вміти оформлювати матеріали аудиту за результатами виконання аудиторського завдання.

Умови роботи

Азовці пропонують кандидатам офіційну мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. Бойові обов'язки можливо доведеться виконувати в зоні бойових дій. У такому разі за кожен день праці буде доплата — 3 300 гривень. Є можливість переведення на цю посаду чинних військовослужбовців.

Які спеціалісти потрібні в полку "Азов"

Нагадаємо, бригаді "Азов" бракує водіїв, що мають права категорії С та СЕ. Досвід військової служби на посаді водія або суміжних посадах буде перевагою. Щомісячна зарплата становитиме до 125 тисяч гривень. 

Також у полку є вакансія водія-механіка танка. Серед обов'язків таких фахівців технічне обслуговування, планово-попереджувальний огляд і ремонт танка. За місяць роботи платитимуть не менше 25 тисяч гривень. Якщо ж військовослужбовець виконуватиме роботу в зоні бойових дій, то за місяць зможе заробити до 125 тисяч гривень, адже за кожний день служби отримуватиме доплату 3 300 гривень.

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