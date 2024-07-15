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Для автоелектриків є робота в "Азов" — обіцяють зарплату у 125 тис. грн

15 липня 2024 04:14
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
В батальйон Азов шукають автоелектриків і обіцяють гідну зарплатню
Ремонт авто для ЗСУ. Фото: СТО Вільних
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Спецпризначенці з "Азов" шукають у свої батальйони фахівців автоелектриків. Військовослужбовцям, які обіймуть таку посаду, обіцяють зарплату до 125 тисяч гривень у разі виконання завдань в зоні бойових дій. 

Така вакансія розміщена на сайті пошуку роботи Work.ua у суботу, 13 липня.

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Що треба буде робити

В обов'язки автоелектрика буде входити діагностика та виправлення систем автомобілів, монтаж і заміна електричних компонентів. Також кандидату треба буде розумітись на використанні програмного забезпечення та спеціалізованого обладнання для діагностики автомобілів.

Які особисті риси будуть перевагою

У вакансії вказується, що кандидат повинен мати досвід роботи в автоелектриці від одного року, розуміти принципи роботи електричних систем машин. Також вимогою є вміння діагностувати та виправляти несправності. 

Яку оплату пропонують

Якщо кандидат успішно пройде співбесіду, то йому запропонують офіційну мобілізацію до кінця контракту або воєнного стану. Чинні військовослужбовці можуть перевестися до підрозділу. 

Заробітна плата відповідатиме всім стандартам та нормам ЗСУ: від 25 тисяч грн до 125 тисяч грн залежно від виконання бойових завдань. Якщо вони виконуються в зоні бойових дій, то нараховуватиметься грошова надбавка в розмірі 3300 грн на день.

Нагадаємо, полк "Азов" шукає також водіїв трала. Такі фахівці мають транспортувати великогабаритні вантажі, обслуговувати та технічно підтримувати трал. 

Також на фронті бракує водіїв із правами категорії C або CE. Аби обійняти цю посаду, бажано мати досвід роботи. 

ЗСУ робота армія полк "Азов" вакансії

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