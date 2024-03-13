Які наслідки чекають на тих, хто уникає мобілізації — військовий ЗСУ попередив

Співробітники ТЦК виписують повістку військовозобов'язаному. Скриншот з відео на Youtube

В Україні продовжується повномасштабна війна через вторгнення росії. Військовозобов'язаних чоловіків призивають на військову службу для захисту держави від окупанта. Попри це в країні є громадяни, які ховаються від мобілізації. Але наслідки таких дій можуть бути жахливими не тільки для ухилянтів, а й для України в цілому.

Відомий український художник, який захищає Батьківщину з 2014 року та є командиром відділення ЗСУ, Дмитро Гапчинський в інтерв'ю ТСН.ua попередив українців про наслідки ухилення від мобілізації.

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Дмитро Гапчинський. Скриншот з відео на Youtube

Так, зараз в країні залишаються чоловіки, які переховуються від ТЦК та СП, ігнорують повістки та військовий облік. Військовий зазначив, що розчарований ситуацією в тилу та хвилюється за ситуацію на фронті через ставлення до мобілізації.

За словами Гапчинського, втеча від свого обов'язку захищати країну може одного дня закінчитися примусовою мобілізацією, але вже до російської окупаційної армії. І тоді вже точно ніхто не буде питати, воювати доведеться всім.

"Я за мобілізацію. І як би хто не хотів — у нас немає виходу. Домовитися з убивцею неможливо. Прийдеться воювати всім. Але є маленький нюанс — або ви будете воювати в окупаційній армії, яка буде захоплювати вашу країну. І вона вам не дасть спокою і не дасть жити. Вона вас мобілізує до своєї армії й ви воюватимете проти своїх людей. Або ви воюватимете у своїй армії", — підкреслив військовий.

Дмитро Гапчинський наголосив, що одного разу українці вже припускалися такої помилки. Більше ніж 100 років тому небажання воювати з росією закінчилося голодомором.

"Ви можете втекти — тоді ми втратимо країну. 1918 року ніхто не хотів воювати, і це призвело до голодомору та того, що українці воювали в Червоній армії та вбивали своїх", — сказав Гапчинський.

Військовий наголосив, що єдина мета росії — знищити Україну. Тож, українцям вже час оговтатися та обрати правильні пріоритети, а саме стати на захист країни, а не тікати та ховатися.

Гапчинський додав, що хоч військові продовжують міцно стояти на своїх позиціях, але якщо ситуація з мобілізацією не зміниться, одного дня військові можуть скінчитися.

"Вам зробили пояс безпеки хлопці-військові. Але вони можуть в один день закінчитися", — наголосив він.

Раніше ми писали, скільки чоловіків в Україні отримало вирок за ухилення від військової служби.

Нагадаємо, ми повідомляли, хто розшукує ухилянтів та які покарання їм загрожують.

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