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Скільки чоловіків в Україні отримало вирок за ухилення від військової служби — подробиці

11 березня 2024 13:26
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Скільки чоловіків в Україні отримало вирок за ухиляння від військової служби — подробиці
Суддя зачитує вирок. Ілюстративне фото: УНІАН
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

За даними пошуковика по судовому реєстру "Бабуся" кількість судових рішень по справах ухилення від військової служби зазнали значного зростання. Загалом 1 274 вироки були винесені військовозобов'язаним, які ухилялися від служби в 2023 році.

Про це повідомляє Опендатабот

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Вирок за ухилянство

За весь період війни, з 2014 року, загальна кількість вироків у справах ухилення становить 3 746 — третина випадків припадають на 2023 рік.

Перший значний пік вироків торкнувся у 2015 році, коли було ухвалено 1 596 рішень. З того часу кількість вироків поступово зменшувалась, досягнувши 8 справ у 2021 році. Однак з початком великої війни в 2022 році кількість таких справ стрімко зросла у 20 разів, до 220 вироків.

У 2023 році тенденція збільшення продовжилася, а кількість вироків за ухилення від військової служби взяла вершину. Лише минулого року українські суди винесли 1 274 вироки, 60 з яких призвели до реального ув'язнення.

У січні 2024 року вже винесено 120 вироків ухилянтам, що становить 54% від загальної кількості вироків за цією статтею за весь 2022 рік.

Нагадаємо, що ухилянт з Одеси вирішив стати схожим на персонажа з міфів, щоб непомітно потрапити до Молдови. 

Також ми писали про те, що у Луцьку відбувався суд над чоловіком, який допомагав ухилянтам ставати багатодітними батьками. Він за гроші знаходив багатодітних жінок, які погоджувалися вписати військовозобов'язаних як офіційних батьків. 

суд
мобілізація
повістки
військовозобов'язані
ухилянти

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