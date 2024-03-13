Какие последствия ждут тех, кто избегает мобилизации — военный ВСУ предупредил

Сотрудники ТЦК выписывают повестку военнообязанному. Скриншот с видео на Youtube

В Украине продолжается полномасштабная война из-за вторжения россии. Военнообязанных мужчин призывают на военную службу для защиты государства от оккупанта. Несмотря на это, в стране есть граждане, которые скрываются от мобилизации. Но последствия таких действий могут быть ужасающими не только для уклонистов, но и для Украины в целом.

Известный украинский художник, защищающий Родину с 2014 года и командир отделения ВСУ, Дмитрий Гапчинский в интервью ТСН.ua предупредил украинцев о последствиях уклонения от мобилизации

Читайте также:

Дмитрий Гапчинский. Скриншот с видео на Youtube

Так, сейчас в стране остаются мужчины, скрывающиеся от ТЦК и СП, игнорирующие повестки и военный учет. Военный отметил, что разочарован ситуацией в тылу и переживает за ситуацию на фронте из-за отношения к мобилизации.

По словам Гапчинского, бегство от своей обязанности защищать страну может однажды закончиться принудительной мобилизацией, но уже в российскую оккупационную армию. И тогда уж точно никто не будет спрашивать, воевать придется всем.

"Я за мобилизацию. И как бы кто ни хотел — у нас нет выхода. Договориться с убийцей невозможно. Придется воевать всем. Но есть маленький нюанс — или вы будете воевать в оккупационной армии, которая будет захватывать вашу страну. И она вам не даст покоя и не даст жить. Она вас мобилизует в свою армию и вы будете воевать против своих людей. Или вы будете воевать в своей армии", — подчеркнул военный.

Дмитрий Гапчинский подчеркнул, что однажды украинцы уже допускали такую ошибку. Более 100 лет назад нежелание воевать с россией закончилось голодомором.

"Вы можете бежать — тогда мы потеряем страну. В 1918 году никто не хотел воевать, и это привело к голодомору и тому, что украинцы воевали в Красной армии и убивали своих", — сказал Гапчинский.

Военный подчеркнул, что единственная цель россии — уничтожить Украину. Поэтому украинцам уже пора очнуться и выбрать правильные приоритеты, а именно стать на защиту страны, а не убегать и прятаться.

Гапчинский добавил, что хотя военные продолжают крепко стоять на своих позициях, но если ситуация с мобилизацией не изменится, однажды военные могут закончиться.

"Вам сделали пояс безопасности ребята-военные. Но они могут в один день закончиться", — подчеркнул он.

Ранее мы писали, сколько мужчин в Украине получили приговор за уклонение от военной службы.

Напомним, мы сообщали, кто разыскивает уклонистов и какие наказания им грозят.

Также мы информировали, что ждет военнообязанных украинцев за отказ от прохождения ВВК.