Кого найбільше не вистачає на фронті — військовий відповів

Головний сержант 93-ї ОМБр "Холодний Яр" Віталій Пясецький. Фото: Facebook/"Холодний Яр"

Наразі в українській армії не вистачає піхоти. Більшість рекрутів хочуть долучитись до війська на посадах пілотів БпЛА.

Про це повідомив головний сержант 93-ї ОМБр "Холодний Яр" Віталій Пясецький в ефірі Ранок.LIVE у четвер, 10 квітня.

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"Більшість рекрутів хочуть йти на пілотів, наприклад, але вони не зовсім розуміють, що це теж не проста робота. Якщо по піхотинцю буде працювати міномет, FPV чи якийсь ударний дрон, то на майданчик пілотів не пошкодують КАБ чи ракету", — розповів Пясецький.

За його словами, піхоти не вистачає. Наразі бригада активно працює над залученням рекрутів. Зокрема, "Холодний Яр" залучає у свої лави молодь.

"Ми активно працюємо, пропагуємо, розповідаємо. Нікого за руку не затягуємо до себе, але всім готові надати максимальне сприяння при оформленні документів, проходженні ВЛК", — зазначає військовий.

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