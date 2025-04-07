Стало відомо, чому людям можуть відмовити у "Контракті 18-24"

Молоді українські військовослужбовці в ЗСУ. Фото: УНІАН

В Україні нещодавно запровадили програму "Контракт 18-24", яка дозволяє молоді доєднатися до лав ЗСУ, воювати і отримувати великі виплати. Однак не кожна людина підходить для цього і бувають випадки, коли особа отримує відмову.

Чому так відбувається, відповіла офіцер відділення дистанційного найму, соцмереж та взаємодії із ЗМІ 1 центру рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ молодший лейтенант Алла Пунько, повідомляє Укрінформ.

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Для початку Алла Пунько розповіла, які є вакансії з цим нововведенням і на які є найбільший попит.

"За цим контрактом є передбачений перелік спеціальностей: стрілець, гранотометник, розвідник і суміжні до них. Тому рекрути можуть обирати тільки серед цих. Найбільше користуються попитом посади розвідника і стрільця", — поінформувала вона

За словами Пунько, під час базової військової підготовки навчальні групи складаються з 25-30 осіб. У межах підготовки рекрути освоюють навички зв’язку, тактичної медицини, стрілецької справи та національно-патріотичного виховання..

Далі військова перейшла на критерії відбору щодо контракту і повідомила, в яких випадках людям відмовляють у службі.

"Критерії відбору: відповідний вік від 18 до 24 років включно, також придатність, яка засвідчена військово-лікарською комісією, проходження психологічного відбору і відсутність судимостей у кандидатів... Також можуть відмовити безпосередньо в частині, якщо кандидат не відповідає займаній посаді", — розповіла Пунько.

Також вона уточнила, що приблизно 5% кандидатів отримали відмову у контракті. Причиною стало те, що ці люди не пройшли психологічний відбір або ВЛК.

Нагадаємо, нещодавно 19-річний українець, який долучився до проєкту "Контракт 18-24" розповів, що його мотивує служити у лавах ЗСУ.

Також ми повідомляли, що студенти можуть продовжити свою відстрочку від мобілізації, і для цього є два способи.