Яка ситуація із СЗЧ в українській армії — Сирський відповів

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Харківський медіахаб

Після того, як в Україні військовим дозволили повертатись із СЗЧ без кримінального покарання, ситуація змінилась у кращу сторону. До служби почали повторно долучатись значно більше військових.

Про це заявив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтерв'ю LB.ua, яке опублікували в середу, 9 квітня.

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Чи змінилась ситуація із СЗЧ

За словами Сирського, наразі на службу повернулись тисячі військових, які раніше самовільно залишили частину. Він наголосив, що ситуація із СЗЧ значно покращилась.

"Військовослужбовців почало повертатися значно більше, і багато з них дуже якісно воюють, показують непогані результати. Деякі підрозділи майже наполовину укомплектовані якраз тими військовослужбовцями, які самовільно залишали частини", — сказав Сирський.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що СЗЧ вважається злочином навіть тоді, коли мобілізований тільки прибув у навчальний центр. З моменту початку навчання людина вже вважається військовослужбовцем.

Також ми повідомляли про те, що проти військовослужбовців, які здійснили самовільне залишення частини, відкривають кримінальні справи. Однак є ситуації, коли їх можуть закрити.