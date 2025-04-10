Кого больше всего не хватает на фронте — военный ответил

Главный сержант 93-й ОМБр "Холодный Яр" Виталий Пясецкий. Фото: Facebook/"Холодный Яр"

Сейчас в украинской армии не хватает пехоты. Большинство рекрутов хотят присоединиться к войску на должностях пилотов БпЛА.

Об этом сообщил главный сержант 93-й ОМБр "Холодный Яр" Виталий Пясецкий в эфире Ранок.LIVE в четверг, 10 апреля.

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Украинской армии не хватает пехотинцев

"Большинство рекрутов хотят идти на пилотов, например, но они не совсем понимают, что это тоже не простая работа. Если по пехотинцу будет работать миномет, FPV или какой-то ударный дрон, то на площадку пилотов не пожалеют КАБ или ракету", — рассказал Пясецкий.

По его словам, пехоты не хватает. Сейчас бригада активно работает над привлечением рекрутов. В частности, "Холодный Яр" привлекает в свои ряды молодежь.

"Мы активно работаем, пропагандируем, рассказываем. Никого за руку не затягиваем к себе, но всем готовы оказать максимальное содействие при оформлении документов, прохождении ВВК", — отмечает военный.

Напомним, ранее Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о том, что ситуация с СЗЧ в украинском войске изменилась. По его словам, в армию вернулись тысячи защитников.

Также старший лейтенант Александр Матяш рассказал о том, как стоит изменить базовую подготовку военных в Украине. Он убежден, что 45 дней для учений мало.