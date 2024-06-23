Військові виправлятимуть дані онлайн

Військовий працює з мобільним додатком. Фото ілюстративне: Генштаб

В Міністерстві оборони України повідомили, що для військовослужбовців з'явилася послуга "виправити дані онлайн". Зазначається, що змінювати свої дані військові зможуть у двох випадках.

Про це повідомив речник Міноборони Дмитро Лазуткін у неділю, 23 червня.

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Зміна облікових даних онлайн

За словами речника Міноборони, є два випадки, коли військові можуть змінити дані онлайн:

військовослужбовці, чий актуальний статус не відображався у реєстрі "Оберіг";

усі військовозобов'язані, які отримають таке сповіщення у застосунку.

Окрім того, українці на пунктах пропуску зможуть пред'явити прикордонникам електронну версію військово-облікового документа. Наразі документ згенерували понад 800 тисяч українців.

Раніше у Міністерстві оборони розповіли, з якими питаннями найчастіше звертаються через застосунок чат-бот "Армія+". Насамперед йдеться про статус учасника бойових дій та грошове забезпечення.

Також ми писали, що в Міністерстві оборони оголосили про запуск чат-бота "Армія+". Він призначений для того, щоб підтримувати військовозобовʼязаних, військових та їхні родини.