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У Міноборони пояснили, як планують оновити чат-бот додатку Армія+

23 червня 2024 16:59
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Додаток Армія+ оновлюватимуть прийнятими законодавчими актами — Міноборони
Військовий користується телефоном. Фото: expres.online
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

Законодавчі акти регулюватимуть подальше оновлення застосунку "Армія+". Військові мають отримувати з чат-боту ту інформацію, на яку можна покластися. 

Про це розповів керівник Ситуаційного центру Міністерства оборони України Назар Жолобович у неділю, 23 червня.

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За словами представника Міноборони, усі подальші оновлення будуть стосуватися виключно прийнятих законодавчих актів.

"Військовий має швидко отримувати інформацію, на яку він може покластися", —сказав Жолобович.

Він додав, що після запуску застосунку ним скористалося 20 тисяч осіб.

Раніше у Міністерстві оборони розповіли, з якими питаннями найчастіше звертаються через застосунок чат-бот "Армія+". Насамперед йдеться про статус учасника бойових дій та грошове забезпечення.

Також ми писали, що в Міністерстві оборони оголосили про запуск чат-бота "Армія+". Він призначений для того, щоб підтримувати військовозобовʼязаних, військових та їхні родини.

Міноборони
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