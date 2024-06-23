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В Міноборони розповіли, з якими питаннями звертаються через чат-бот Армія+

23 червня 2024 14:16
db7ca50f-c891-4194-b073-37804ad93000 - Тарас Наливайко
Питання у чатботі Армія+
Чат-бот "Армія+". Фото ілюстративне: Міноборони
db7ca50f-c891-4194-b073-37804ad93000 - Тарас Наливайко

В Міністерстві оборони розповіли, з якими питаннями найчастіше звертаються через застосунок чат-бот "Армія+". Насамперед йдеться про статус учасника бойових дій та грошове забезпечення.

Про це розповів керівник Ситуаційного центру Міноборони України Назар Жолобович у неділю, 23 червня.

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Що питають через чат-бот "Армія+"

"Питання корелюються з гарячою лінією. Це отримання статусу учасника бойових дій, це грошове забезпечення, це питання відпустки. Тобто це всі ті речі, які військовослужбовцю дозволені згідно із законом", — пояснив Жолобович. 

Він додав, що використання чат-бота Армія+ дає змогу військовим оперативно вирішувати всі важливі питання.

Раніше ми повідомляли, що в Міністерстві оборони оголосили про запуск чат-бота "Армія+". Він призначений для того, щоб підтримувати військовозобовʼязаних, військових та їхні родини.

Нагадуємо, ми повідомляли, що для військових готують додаток Армія+.

Міноборони
Україна
армія
військові
мобілізація
чатбот

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