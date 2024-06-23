Военные будут исправлять данные онлайн

Военные смогут исправлять данные онлайн — в Минобороны объяснили, как это работает
В Министерстве обороны Украины сообщили, что для военнослужащих появилась услуга "исправить данные онлайн". Отмечается, что изменять свои данные военные могут в двух случаях.
Об этом сообщил спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин в воскресенье, 23 июня.
Изменение учетных данных онлайн
По словам спикера Минобороны, есть два случая, когда военные могут изменить данные онлайн:
- военнослужащие, чей актуальный статус не отражался в реестре "Оберіг";
- все военнообязанные, которые получат такое уведомление в приложении.
Кроме того, украинцы на пунктах пропуска смогут предъявить пограничникам электронную версию военно-учетного документа. Пока документ сгенерировали более 800 тысяч украинцев.
Ранее в Министерстве обороны рассказали, с какими вопросами чаще всего обращаются через приложение чат-бот "Армия+". В первую очередь, речь идет о статусе участника боевых действий и денежном довольствии.
Также мы писали, что в Министерстве обороны объявили о запуске чат-бота "Армия+". Он предназначен для поддержания военнообязанных, военных и их семей.
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