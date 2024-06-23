Военные будут исправлять данные онлайн

Военный работает с мобильным приложением. Фото иллюстративное: Генштаб

В Министерстве обороны Украины сообщили, что для военнослужащих появилась услуга "исправить данные онлайн". Отмечается, что изменять свои данные военные могут в двух случаях.

Об этом сообщил спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин в воскресенье, 23 июня.

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Изменение учетных данных онлайн

По словам спикера Минобороны, есть два случая, когда военные могут изменить данные онлайн:

военнослужащие, чей актуальный статус не отражался в реестре "Оберіг";

все военнообязанные, которые получат такое уведомление в приложении.

Кроме того, украинцы на пунктах пропуска смогут предъявить пограничникам электронную версию военно-учетного документа. Пока документ сгенерировали более 800 тысяч украинцев.

Ранее в Министерстве обороны рассказали, с какими вопросами чаще всего обращаются через приложение чат-бот "Армия+". В первую очередь, речь идет о статусе участника боевых действий и денежном довольствии.

Также мы писали, что в Министерстве обороны объявили о запуске чат-бота "Армия+". Он предназначен для поддержания военнообязанных, военных и их семей.