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Военные смогут исправлять данные онлайн — в Минобороны объяснили, как это работает

23 июня 2024 17:39
db7ca50f-c891-4194-b073-37804ad93000 - Тарас Налывайко
Военные будут исправлять данные онлайн
Военный работает с мобильным приложением. Фото иллюстративное: Генштаб
db7ca50f-c891-4194-b073-37804ad93000 - Тарас Налывайко

В Министерстве обороны Украины сообщили, что для военнослужащих появилась услуга "исправить данные онлайн". Отмечается, что изменять свои данные военные могут в двух случаях.

Об этом сообщил спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин в воскресенье, 23 июня.

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Изменение учетных данных онлайн

По словам спикера Минобороны, есть два случая, когда военные могут изменить данные онлайн:

  • военнослужащие, чей актуальный статус не отражался в реестре "Оберіг";
  • все военнообязанные, которые получат такое уведомление в приложении.

Кроме того, украинцы на пунктах пропуска смогут предъявить пограничникам электронную версию военно-учетного документа. Пока документ сгенерировали более 800 тысяч украинцев.

Ранее в Министерстве обороны рассказали, с какими вопросами чаще всего обращаются через приложение чат-бот "Армия+". В первую очередь, речь идет о статусе участника боевых действий и денежном довольствии.

Также мы писали, что в Министерстве обороны объявили о запуске чат-бота "Армия+". Он предназначен для поддержания военнообязанных, военных и их семей.

военные
мобилизация
война в Украине
ТЦК и СП
военнообязанные

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