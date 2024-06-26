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Військова пояснила, чому в Україні виникли проблеми з мобілізацією до лав ЗСУ

26 червня 2024 18:26
db7ca50f-c891-4194-b073-37804ad93000 - Тарас Наливайко
Аліна Михайлова розповіла про проблеми з мобілізацією
Військовослужбовиця, керівниця медичної служби "Ульф" окремого батальйону "Вовки Да Вінчі" Аліна Михайлова. Фото: РБК-Україна
db7ca50f-c891-4194-b073-37804ad93000 - Тарас Наливайко

Військовослужбовиця, керівниця медичної служби "Ульф" окремого батальйону "Вовки Да Вінчі" Аліна Михайлова вважає, що проблеми з мобілізацією викликані тим, що після перших перемог Збройних сил України українське суспільство накрутили швидкою перемогою над російськими загарбниками. Окрім того, до бойових підрозділів часто надсилають непридатних до військової служби чоловіків.

Таку думку Михайлова висловила в ефірі проєкту "Екзамен. Нова реальність".

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Люди бояться м'ясних штурмів

"В минулому році суперконтрнаступ, всі пішли. Людей накрутили, що можна розслабитися, ми виграємо війну", — розповіла Михайлова.

Жінка також зазначила, що зараз військовозобов'язаних відлякують від служби історіями про жахливі умови служби у війську.

"Є лякалки про те, що в нас погане військо, історії про м'ясні штурми і про те, що якщо ти кухар, то тебе відправлять в окоп", — пояснила військовослужбовиця.  

При цьому вона зазначила, що через брак людей в окопи доводиться відпрвляти бійців різних спеціальностей.

"Чому мінометники ішли на позиції? Бо в нас немає людей. Це замкнуте коло", — розповіла Михайлова. 

Також однією з проблем є відправка в бойові підрозділи непридатних до служби чоловіків.

"Є також проблема, що мобілізують, відверто кажучи, калік. Вони не є поганими людьми, але просто їх вади можуть зашкодити підрозділу", — сказала військова.

Раніше ми розповідали, що Михайлова в інтерв'ю розповіла, що, на її думку, жіночої мобілізації в Україні не буде через політичні причини.

Нагадаємо, українські жінки, які мають медичну чи фармацевтичну спеціальність, мають обов’язково стати на військовий облік. У бойових частинах громадянки теж можуть служити, але тільки на добровільній основі.

війна
ЗСУ
мобілізація
війна в Україні
військовозобов'язані

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