Алина Михайлова рассказала о проблемах с мобилизацией

Военная объяснила, почему в Украине возникли проблемы с мобилизацией в ряды ВСУ
Военнослужащая, руководитель медицинской службы "Ульф" отдельного батальона "Волки Да Винчи" Алина Михайлова считает, что проблемы с мобилизацией вызваны тем, что после первых побед Вооруженных сил Украины украинское общество накрутили скорой победой над российскими захватчиками. Кроме того, в боевые подразделения часто посылают непригодных к военной службе мужчин.
Такое мнение Михайлова выразила в эфире проекта "Екзамен. Нова реальність".
Люди боятся мясных штурмов
"В прошлом году суперконтрнаступление, все ушли. Людей накрутили, что можно расслабиться, мы выигрываем войну", — рассказала Михайлова.
Женщина также отметила, что сейчас военнообязанных отпугивают от службы историями об ужасных условиях службы в армии.
"Есть пугалки о том, что у нас плохое войско, истории о мясных штурмах и о том, что если ты повар, то тебя отправят в окоп", — пояснила военнослужащая.
При этом она отметила, что из-за нехватки людей в окопы приходится отправлять бойцов разных специальностей.
"Почему минометчики шли на позиции? Потому что у нас нет людей. Это замкнутый круг", — рассказала Михайлова.
Также одной из проблем является отправка и боевые подразделения непригодных для службы мужчин.
"Есть также проблема, мобилизующая, откровенно говоря, калек. Они не являются плохими людьми, но просто их изъяны могут навредить подразделению", — сказала военная.
Ранее мы рассказывали, что Михайлова в интервью рассказала, что, по ее мнению, женской мобилизации в Украине не будет по политическим причинам.
Напомним, украинские женщины, имеющие медицинскую или фармацевтическую специальность, обязательно должны стать на военный учет. В боевых частях гражданки тоже могут служить, но только на добровольной основе.
Читайте Новини.LIVE!