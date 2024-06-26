Алина Михайлова рассказала о проблемах с мобилизацией

Военнослужащая, руководительница медицинской службы "Ульф" отдельного батальона "Волки Да Винчи" Алина Михайлова. Фото: РБК-Украина

Военнослужащая, руководитель медицинской службы "Ульф" отдельного батальона "Волки Да Винчи" Алина Михайлова считает, что проблемы с мобилизацией вызваны тем, что после первых побед Вооруженных сил Украины украинское общество накрутили скорой победой над российскими захватчиками. Кроме того, в боевые подразделения часто посылают непригодных к военной службе мужчин.

Такое мнение Михайлова выразила в эфире проекта "Екзамен. Нова реальність".

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Люди боятся мясных штурмов

"В прошлом году суперконтрнаступление, все ушли. Людей накрутили, что можно расслабиться, мы выигрываем войну", — рассказала Михайлова.

Женщина также отметила, что сейчас военнообязанных отпугивают от службы историями об ужасных условиях службы в армии.

"Есть пугалки о том, что у нас плохое войско, истории о мясных штурмах и о том, что если ты повар, то тебя отправят в окоп", — пояснила военнослужащая.

При этом она отметила, что из-за нехватки людей в окопы приходится отправлять бойцов разных специальностей.

"Почему минометчики шли на позиции? Потому что у нас нет людей. Это замкнутый круг", — рассказала Михайлова.

Также одной из проблем является отправка и боевые подразделения непригодных для службы мужчин.

"Есть также проблема, мобилизующая, откровенно говоря, калек. Они не являются плохими людьми, но просто их изъяны могут навредить подразделению", — сказала военная.

Ранее мы рассказывали, что Михайлова в интервью рассказала, что, по ее мнению, женской мобилизации в Украине не будет по политическим причинам.

Напомним, украинские женщины, имеющие медицинскую или фармацевтическую специальность, обязательно должны стать на военный учет. В боевых частях гражданки тоже могут служить, но только на добровольной основе.